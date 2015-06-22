SOTT: Голландских школьников знакомят со «злой» и «несвободной» Россией

На иллюстрациях в обновленных голландских учебниках для старших классов Россия представлена как «злая» страна, которая пытается поглотить «несчастную» Украину, описывает SOTT.net. Более того, Россия по неуказанным критериям попала в число несвободных стран. Интересно, чем Нидерланды с их партиями, пропагандирующими педофилию или выступающими против женщин в политике, заслужили место среди самых свободных, задается вопросом автор статьи.