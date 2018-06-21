Fox: американских левых так заботят дети мигрантов, что они забыли о собственных

Демократы в США настолько озабочены проблемой нелегальных мигрантов, которых в последние недели разлучают с детьми на американской границе, что они полностью игнорируют социальные проблемы афроамериканского сообщества, заявил в интервью Fox News член американской комиссии по гражданским правам Питер Кирсаноу. При этом, как подчеркивает эксперт, многие проблемы чернокожих в США непосредственно связаны с политическими решениями, которые принимались именно левыми, а их забота о мигрантах продиктована банальным желанием завоевать голоса среди проживающих в стране латиноамериканцев.

А мы выходим на связь с частым гостем нашей программы — членом комиссии по гражданским правам США Питером Кирсаноу. Питер, спасибо, что вы сегодня с нами.



ПИТЕР КИРСАНОУ, член комиссии США по гражданским правам: Только рад снова вас навестить, Такер.



Больше всего во всей это ситуации поражает — и, я оговорюсь, я не защищаю эту или какую-либо другую политику государства, я просто поражён тем, сколько внимания привлекла к себе эта история с разделением семей на границе от американских левых, и насколько приоритетной она для них стала. Раз вас так волнуют проблемы детей, как насчёт 13 миллионов американских детей, живущих в условиях бедности? Почему либералы от них отвернулись и поставили крест на их образовании и трудоустройстве? Раньше такого не было.

ПИТЕР КИРСАНОУ: Да, раньше такого не было, и такие перемены происходят уже достаточно долго, и, на мой взгляд, объясняется это тем, что либералы довольно давно воспринимают то влияние и важность, которое имеют темнокожих по отношению к их перспективам на выборах — и это, как минимум, касается темнокожих в городских гетто — как нечто само собой разумеющееся. Да и если совсем начистоту, так было всегда.

Они всегда рассчитывают получить 90% голосов темнокожих. Больше того, если они потеряют эти 90% голосов, они не смогут выиграть, и даже когда они всё-таки получали эти 90% — как было на трёх из пяти последних президентских выборов — им не удавалось в итоге победить.





Поэтому им приходилось искать новую группу избирателей — и они надеются, что выступая в пользу нелегальных мигрантов, прибывающих сюда, они каким-то образом смогут завоевать расположение избирателей латиноамериканского происхождения, у них появится новая группа преданных избирателей.

Пока всё складывается немного иначе, но я думаю, что именно с этим связано их внимание к вопросу и то, что они забыли о темнокожих. Зачем стараться получить голоса темнокожих, если знаешь, что и так получишь 90% их голосов?

А если присмотреться к политике демократов за последние 30-40 лет, они не сделали ничего, чтобы улучшить уровень жизни темнокожих — напротив, они втянули их в бедность. Посмотрите только на уровень преступности или, как вы сами отметили, на уровень образования — вся их политика либо не способствовала прогрессу, либо даже приводила к регрессу.

Я что-то не видел, чтобы CNN или MSNBC вели круглосуточное вещание из моего квартала — так, как они это делают в связи с этими якобы «нарушениями» на границе. И что здесь важнее и интереснее всего, по иронии судьбы — раз уж мы затронули этот злободневный вопрос, иммиграцию — так это то, что политические рецепты демократов и левых, если к ним присмотреться, на самом деле прямо коррелируют с теми недугами и патологиями, которые затрагивают афроамериканцев. Снижение уровня занятости среди чернокожих на 18 пунктов за последние годы на 40% обусловлено незаконной иммиграцией и конкуренции, в которую она выливается. Отсюда же исходят и проблемы с созданием семей, ведь люди, не имеющие работы, с меньшей вероятностью вступают в брак и с большей — оказываются в заключении.

А если говорить о разлучении семей, вот вам любопытный факт: только в этом году 4500 чернокожих детей будут разлучены со своими семьями, потому что их матери попадут в тюрьму, и не на несколько часов в среднем, как происходит с 30% нелегальных мигрантов на границе — хотя нам, конечно, об этой цифре не говорят, мы думаем, что речь идёт о разлучении навсегда, но в большинстве случаев проблемы решаются в течение нескольких часов — нет, чернокожие дети не увидят своих матерей несколько лет, бывает, что они всё детство вообще не знают своих матерей. И, опять же, я не слышу, чтобы в связи с этим меняли государственную политику — я лишь слышу обвинительные крики со стороны левых.

Потому что им плевать — у них теперь есть другая семья. Спасибо вам! С нами был Питер Кирсаноу. Было очень приятно вас видеть.



Дата выхода в эфир 19 июня 2018 года.