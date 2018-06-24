Euronews: противники брексита отметили вторую годовщину референдума многотысячным маршем

Примерно 100 тыс. человек вышли на улицы британской столицы, чтобы выразить своё недовольство выходом страны из ЕС. Протестующие потребовали провести новое публичное голосование по итогам брексита, передаёт Euronews.

Около 100 тыс. человек, согласно газете Guardian, вышли на улицы Лондона с протестным маршем против брексита. Во вторую годовщину референдума о выходе Великобритании из Евросоюза протестующие потребовали провести публичное голосование. Параллельно прошла акция сторонников Брексита под названием «Марш единства и свободы», на которую пришли несколько сотен человек.

ПЕРВЫЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Люди злятся. Они злятся, что правительство делает полный бардак с брекситом. Они чувствуют, что все обещания, в частности больше денег на здравоохранение, не сдержатся. Поэтому здесь вы видите десятки тысяч людей. Обычных людей со всей страны, идущих к парламенту и требующих народного голосования по итогам брексита.

ВТОРОЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Я приехал сюда из Эдинбурга, но это пустяк. Ведь это самый большой марш, который сторонники Великобритании в ЕС проводят с 2016 года. Это поистине интересный и важный сдвиг в этой истории.

ТРЕТИЙ ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Я чувствую, что всё это идёт не в ту сторону. Я уверен, что здесь много людей с таким же чувством. Многие из тех, кто голосовал за выход разочарованы, другие ещё передумают.