DT: спонсор брексита уверен — за обвинениями в сговоре с русскими кроется желание остановить выход из ЕС

Три крупных британских издания выпустили материалы о предполагаемом сговоре бизнесмена и спонсора брексита Аарона Бэнкса с Россией, которая якобы хотела получить от него данные о кампании за выход Лондона из ЕС. Однако сам Бэнкс с этими обвинениями не согласен. В своей статье для The Daily Telegraph он указал, что комитет парламента, занимающийся этим вопросом, вполне возможно ищет предлог для повторного референдума о брексите.

«Кто бы мог подумать, что два года спустя проигравшая референдум о брексите сторона будет обвинять победителей в неэтичном поведении и возможном преступлении? И тем не менее, именно это сейчас и происходит», — пишет в своей статье для The Daily Telegraph британский предприниматель и спонсор брексита Аарон Бэнкс.



Автор напоминает, что в воскресенье три британских издания выпустили статьи, в которых говорилось о том, что предприниматель замешан в махинациях с «российскими агентами». В частности ему вменялось, что он якобы получил бизнес-предложение, касающееся шести золотых шахт в России. В обмен он должен был предоставить Кремлю полезную информацию о брексите.



Так, британские СМИ утверждали, что Аарон Бэнкс три раза встречался с послом России в Лондоне Александром Яковенко, что, по словам самого бизнесмена, противоречит тому, что он писал в своей книге «Плохие парни брексита», где говорится только об одной встрече. «Очевидно, это намёк на то, что я виновен в сокрытии правды», — пишет Бэнкс.



Однако журналисты, которые писали эти статьи, ошибаются, подчёркивает автор. «Моя книга абсолютно точна. На момент окончания рукописи я встречался с Александром Яковенко лишь единожды, и это было в 2015 году. Я не отрицаю факт последующих двух встреч, однако они произошли уже после 31 июля 2016 года — даты последней дневниковой записи, представленной в книге», — объясняет бизнесмен.



Предприниматель особо указывает на то, что он никогда не скрывал, что принимал приглашения посла с ним отобедать. «Зачем мне это? Возможно, если бы некоторые журналисты подумали о том, что я не политик и не обязан отчитываться о том, чьим гостеприимством пользуюсь, то эти истории так и не появились бы на свет», — отмечает Бэнкс.



Кроме того, автор добавляет, что лорд Гатри дал ему совет не вступать с русскими ни в какие сделки. Подобной рекомендации автор и последовал. «Более того — и это может кое-кого удивить, — я рад сообщить, что после этих встреч я связался с чиновниками американской разведки в Лондоне. Я собирался поставить их в известность о темах, которые русские со мной обсуждали, — что я и сделал. Ещё раз стоит задать вопрос: если мои встречи с русскими были предосудительными, то зачем я так активно требовал диалога с ЦРУ?» — задаёт вопрос Бэнкс.



Автор уверен, что вся истерия связана с тем, что он собирается дать показания особому комитету по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий в рамках расследования «фейковых новостей». «При председателе Дэмиане Коллинзе, который является сторонником членства Великобритании в ЕС, комитет очень серьёзно отнёсся к различным утверждениям группы под названием Fair Vote, которая выступает за проведение повторного референдума о брексите», — замечает предприниматель.



В апреле эта организацию подала в суд на две подконтрольные Бэнксу компании. В иске сказано, что эти фирмы нарушили правила Великобритании в области защиты данных, пытаясь оказать влияние на исход голосования.



«Я считаю, что эта группа хочет скомпрометировать результаты референдума 2016 года, и, похоже, один из её членов решил, что добиться этого будет проще всего, дискредитировав меня», — подчёркивает автор.



В этой связи ключевой вопрос будет, по мнению автора, звучать следующим образом: «Почему Дэмиан Коллинз воспринял все эти обвинения столь серьёзно? И что мистер Коллинз знал об этих сюжетах ... до их публикации?»



По словам Бэнкса, он подозревает, что, будучи предрасположенным к проекту Fair Vote, Дэмиан Коллинз, который ведёт расследование «фейковых новостей», сам приложил руку к их созданию. «Я даже не побоюсь предположить, что комитет под контролем Коллинза может действовать вопреки парламенту», — пишет он.



«Я с нетерпением жду возможности изложить сегодня мою версию событий комитету, а также разузнать об истинных мотивах мистера Коллинза и его коллег по особому комитету по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, которые, я замечу, в полном составе выступили против брексита», — подводит итог Аарон Бэнкс