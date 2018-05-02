Times: поддержавшего брексит миллиардера заподозрили в работе на российскую разведку

В работе на российскую разведку заподозрили миллиардера и основателя исследовательского британского центра, поддержавшего брексит, Кристофера Чандлера, передаёт The Times. Высказавший подозрения парламентарий также призвал страну принять меры по укреплению демократии для противодействия «вредоносной деятельности» России.

Миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute, сотрудничавшего со сторонниками брексита в рядах Консервативной партии, Кристофер Чандлер может быть связан с российской разведкой, передаёт The Times.

Об этом заявил член парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Роберт Сили, в распоряжении которого оказались соответствующие документы полиции Монако и французской разведки.

По словам Сили, с информацией также ознакомились ещё четыре члена парламента, а вскоре документы могут оказаться в распоряжении шести парламентских комитетов, которые изучают «российскую вредоносную деятельность».

«Эти документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. Они касаются Кристофера Чандлера и его брата», — пояснил депутат.

Сили также уточнил, что в документах Чандлер значится как «объект, представляющий интерес» по подозрению в работе на российскую разведку для соответствующих служб ещё с 2002 года.

Политик выразил уверенность в подлинности документов, добавив, что данные подтвердили во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

Хотя, по словам Сили, у него нет претензий ни к работникам центра, ни к членам парламента, взаимодействовавшим с Legatum Institute, он и ряд его коллег сочли, что объявление о возможных связях Чандлера, будет «в национальных интересах».

Кроме того, член парламента заявил, что Россия представляет угрозу свободным и открытым обществам, которую необходимо понять и которой важно противостоять. Сили призвал парламент принять меры по укреплению демократии в Великобритании, для того чтобы остановить подобную «вредоносную деятельность».

Вместе с тем Сили призвал Чандлера объяснить появившуюся информацию о его связях с Россией, заявив, что миллиардер может быть лишь «невинной стороной, уязвимой для пагубного влияния».

По словам другого члена парламента Великобритании Лиама Бирна, Legatum Institute обладал «беспрецедентным доступом к министерствам во время обсуждения одного из наиболее важных национальных вопросов». Тот факт, что Великобритания столкнулась с возможным финансированием данного центра из России, может быть частью «комплекса активных мер, которые были объединены после переизбрания президента Путина в 2012 году», — приводит The Times слова Бирна.