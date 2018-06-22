Guardian: в Лондоне убеждены, что срыву сделки по брекситу будут рады только в Кремле

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал готовиться к тому, что Соединённое Королевство и ЕС не смогут преодолеть существующие противоречия до выхода страны из европейского блока, пишет The Guardian. В беседе с изданием высокопоставленный правительственный источник высказал мнение, что подобное развитие событий окажется проигрышным для обеих сторон переговоров и «вызовет улыбку» у российских властей, которые «желают зла европейской демократии».

ЕС необходимо учитывать «опасное состояние» переговоров по брекситу и готовиться к тому, что блок может не заключить сделку с Лондоном. С таким предупреждением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет The Guardian.

Выступая на совместной сессии парламента Северной Ирландии, чиновник отметил, что мнения обеих сторон о «самых сложных проблемах» по-прежнему существенно расходятся. И всё это накануне критически важных переговоров, которые должны пройти в Брюсселе.

«С прагматизмом приходит реализм. Пока идёт отсчёт к брекситу, мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к тому, что никакой сделки не будет. Это ни желанный, ни вероятный итог. Но он возможен. И мы готовимся на всякий случай», — заверил собравшихся парламентариев Юнкер.

«Мы используем все находящиеся в нашем распоряжении инструменты, которые могут смягчить негативный эффект. Новый долгосрочный бюджет нашего союза с 2021 года и далее имеет встроенную гибкость, которая позволяет нам перенаправить средства, если возникнет подобная ситуация», — подчеркнул политик.

Юнкер поручил генеральному секретарю Еврокомиссии Мартину Селмайру заняться подготовкой к варианту, при котором ЕС и Великобритании не удастся заключить сделки. Чиновник уже подготовил ряд законодательных изменений на этот случай.

Высокопоставленный источник в британском правительстве заявил, что срыв сделки по брекситу устроит только российского президента Владимира Путина. «Если, не дай бог, мы окажемся в ситуации горького развода (с ЕС. — ИноТВ) и озлобимся в отношении друг друга в будущем, я не думаю, что это принесёт кому-либо пользу», — отметил в беседе с The Guardian неназываемый чиновник.

«Эта проигрышная для всех сторон ситуация. Единственные люди, у кого подобный вариант вызовет улыбку, — это люди в Кремле и в других местах, где желают зла европейской демократии», — добавил политик.