Обозреватель Les Echos: «Европа, кажется, всё ещё не подаёт признаков жизни»

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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Актёр Том Харди заявил, что вдохновлялся Макгрегором при подготовке к новой роли
Английский актёр Том Харди признался, что черты его героя Эдди Брока в кинокартине «Веном» заимствованы у ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.
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Рубль растёт к евро
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы отопления.
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Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил футбольный клуб из Саудовской Аравии
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии возглавил футбольный клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
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Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края
Выигравший выборы губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал вступил в должность главы региона, сообщает ТАСС.
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Мусэрский обратился к сборной России по итогам ЧМ по волейболу
Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский эмоционально отреагировал на завершение выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года в Болгарии и Италии, где россияне не смогли выйти в полуфинал.
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В Душанбе проходит заседание Совета глав СНГ
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав стран — участниц СНГ в Душанбе.
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Президент «Спартака» Федун представил проект реформы российского футбола
Президент московского «Спартака» Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.
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Участник реалити-шоу отказался от Бузовой за 2 млн рублей
Участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров согласился получить 2 млн рублей вместо того, чтобы продолжить сниматься в проекте с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
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Боксёр Сондерс сдал положительный допинг-тест перед боем с Андраде
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе Билли Джо Сондерс сдал положительный допинг-тест.
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Источник: при прорыве трубы с кипятком в центре Петербурга погибли два человека
При прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге погибли два человека.
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ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования
Банк России отозвал лицензию у московского Банка торгового финансирования.
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«Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ, Наместников набрал два очка
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Якутске произошёл пожар в центре духовной культуры
В здании центра духовной культуры «Дом Арчы» в Якутске произошёл пожар.
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Экипаж Каргинова одержал победу на китайской части ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков
Российская команда «КамАЗ-мастер» одержала победу в китайской части ралли-рейда «Шёлковый путь» 2018 года в зачёте грузовиков.
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Цена на нефть WTI растёт
Мировые цены на нефть движутся разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
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МИД: Россия продолжит усилия по созданию свободной от ОМУ зоны на Ближнем Востоке
Россия намерена продолжить работу над организацией международной конференции по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке.
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В ЛНР сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки.
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Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку на воду в Микронезии
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщает Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.
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В Москве 28 сентября ожидается до +14 °С
В Москве в пятницу, 28 сентября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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В Турции выразили надежду на расширение сотрудничества с Китаем в торговле и энергетике
Турция надеется на усиление сотрудничества с Китаем в сфере торговли, энергетики, а также в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе встречи со своим китайском коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН.
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В США заявили об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии
Инцидент с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря является опасным примером эскалации в Сирии, которую следует остановить. Такое мнение выразил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Ураган «Роса» в Тихом океане усилился до четвёртой категории
Ураган «Роса», направляющийся к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до четвёртой категории.
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Мадуро провёл встречу с Гутеррешем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи всемирной организации.
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В США при посадке самолёта погибли два пилота
Самолёт среднего размера потерпел крушение в американском штате Южная Каролина, погибли два пилота.
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Губернатор Томской области поручил оказать помощь жителям горевшей пятиэтажки
Глава Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска и социальным службам оказать всю необходимую помощь жителям пятиэтажного дома, где ранее произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Кожемяко заявил, что готов к выборам главы Приморья
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что готов к выборам главы региона.
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Мадуро считает, что его встреча с Трампом принесёт положительные результаты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро полагает, что его возможная встреча с американским лидером Дональдом Трампом способна принести положительные результаты.
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.
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Тарасенко рассказал о своём дальнейшем месте работы
Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о намерении связать свою дальнейшую деятельность «с морем и портами».
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В Японии отменили почти 200 рейсов в связи с тайфуном «Трами»
В Японии отменили 198 авиарейсов из-за тайфуна «Трами», который движется по направлению к японским островам.
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Зариф обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль «сознаться и открыть международным инспекторам» свою нелегальную программу ядерного вооружения.
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Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве
Основатель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве, которые ему предъявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
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Главы МИД стран БРИКС на встрече договорились о более тесной координации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав МИД стран БРИКС на полях Генеральной ассамблеи ООН.
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Telegraph: Британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого по делу Скрипалей
Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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Направляющийся к Мексике ураган «Роса» усилился до третьей категории
Ураган «Роса», направляющийся к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до третьей категории. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.
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МЧС сообщило о ликвидации пожара в доме в Томске
Пожар в многоквартирном жилом доме в Томске полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Хейли объяснила, почему выступление Трампа на ГА ООН встретили смехом
Участники 73-й сессии Генассамблеи ООН встретили смехом слова президента США Дональда Трампа, потому что «им понравилось, насколько он был честен». Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
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Президент ЦАР рассказал о ходе расследования гибели российских журналистов
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов, заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера на полях Генеральной ассамблеи ООН.
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СК возбудил уголовное дело по факту нападения на ребёнка в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с лопатой на ребёнка в Калининграде.
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Лавров провёл встречу с главой МИД Франции
Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили ситуацию в Сирии.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на основателя компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве.
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USADA оправдало провалившего тест на допинг американского легкоатлета
Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро американский легкоатлет Уилл Клэй не будет наказан, несмотря на допинг-пробу, в которой был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол.
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В Санкт-Петербурге закрылась англо-американская школа при генконсульстве США
Власти Санкт-Петербурга не продлили договор аренды с англо-американской школой, которая была структурным подразделением ранее закрытого генконсульства Соединённых Штатов.
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Жена Кержакова заявила о намерении подать в суд на экс-футболиста
Жена бывшего форварда «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова Милана заявила о желании подать в суд на супруга.
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За неделю разведку у границ России провели 30 летательных аппаратов
В течение недели разведку вдоль границ России провели 30 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщает газета Вооружённых сил страны «Красная звезда».
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Российские хоккеисты «Вашингтона» Шумаков и Самсонов отправлены в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отправил вратаря Илью Самсонова и форварда Сергея Шумакова в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — «Хёрши Беарс».
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Глава Ближневосточного агентства ООН поблагодарил Россию за поддержку
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) благодарно России за поддержку, заявил генеральный комиссар организации Пьер Крэхенбюль.
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Тотти рассказал о драке с экс-тренером «Зенита» Спаллетти
Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал о конфликте с бывшим главным тренером римского клуба Лучано Спаллетти в 2016 году.
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Главы МИД России и Марокко договорились продолжить диалог по Ливии и Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.