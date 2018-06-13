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Обозреватель Les Echos: «Европа, кажется, всё ещё не подаёт признаков жизни»

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Спустя 30 лет после падения Берлинской стены «мир вошёл в новую фазу», считает обозреватель Les Echos Жак Юбер-Родье. Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, саммит G7 в Канаде, подчеркнувший трещину в отношениях Европы и США, и саммит ШОС в Китае, объединивший лидеров России, Китая и Ирана, создают ощущение, будто «центр мира переместился с Запада на Восток». Как отмечает автор статьи, «Европа, кажется, всё ещё не подаёт признаков жизни».
Обозреватель Les Echos: «Европа, кажется, всё ещё не подаёт признаков жизни»
Reuters
Историческое — и «сюрреалистическое» — рукопожатие Дональда Трампа и Ким Чен Ына, саммит G7 в Канаде, закрепивший ссору Европы и США по поводу международной торговли, саммит ШОС, на котором присутствовали Владимир Путин, Си Цзиньпин и Хасан Роухани... Как пишет обозреватель Les Echos Жак Юбер-Родье, создаётся ощущение, что «центр мира переместился с Запада на Восток».
 
Жёсткость Трампа по отношению к союзникам США могла подтолкнуть Европу к созданию лучшей системы обороны континента или к единству перед лицом российской агрессии в Европе и в Сирии. «Однако нам до этого далеко», — считает автор статьи. Брексит, приход к власти популистских и нелиберальных правительств в Венгрии, Польше и Италии создали новые трещины, в то время как Германия «засомневалась в себе». Реакция европейских стран на поток мигрантов — это только «верхушка айсберга» их неспособности прийти к общему видению.
 
У Европы «также нет стратегического видения» в вопросах обороны. На предстоящем в июле саммите НАТО Европа в очередной раз попытается ответить на вызов, который бросит Дональд Трамп. Но несмотря на достойные попытки — например, создание общеевропейского фонда для улучшения военного потенциала или повышение Ангелой Меркель расходов на оборону Германии, — Европа ещё не скоро сможет избавиться от зависимости в военной сфере от США.
 
Спустя 30 лет после падения Берлинской стены «мир вошёл в новую фазу». Президент США может встречаться с лидером Северной Кореи или призывать к возвращению России, которая снова стала «ревизионистской державой», за стол переговоров в формате G8. Трамп может также заключать торговые договоры с Китаем за спиной европейцев. А Китай, в свою очередь, может вести свою игру в Африке. «А Европа, кажется, всё ещё не подаёт признаков жизни», — отмечает Жак Юбер-Родье. 
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Les Echos Франция Европа
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брексит Владимир Путин Дональд Трамп Европа Ким Чен Ын мигранты оборона Россия саммит Северная Корея Си Цзиньпин США
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