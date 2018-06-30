Politico: Меркель шаг за шагом разрушает Европу

Канцлер Германии Ангела Меркель — отнюдь не «спасительница Европы», как её представляют некоторые западные политики. На самом деле Меркель шаг за шагом разрушает Евросоюз своей политикой в отношении кризиса с беженцами, не обращая внимания на назревающий раскол, и эта «война» в будущем только продолжится, пишет Politico.

Благодаря своей реакции на европейский кризис с беженцами Ангела Меркель обрела в мире репутацию этакой «современной Жанны д'Арк», отважной защитницы западных идеалов от натиска популистов. Такая точка зрения преобладает сейчас на Западе, однако в реальности она отнюдь не «спасительница Европы», пишет Politico. Меркель шаг за шагом разрушает единство Евросоюза, даже если делает это неосознанно, подчёркивается в статье.

«Я безмерно уважаю Ангелу Меркель. Я считаю её выдающимся лидером, столкнувшимся с очень сложными вызовами», — заявил на прошлой неделе во время визита в Берлин бывший вице-президент США Эл Гор. Однако в отличие от иностранных политиков, внутри Германии вопросы о целесообразности курса канцлера с каждым днём звучат все громче.

«Многие бывшие союзники Меркель не только высказывают опасения по поводу её внутренней политики, но и задают вопрос, который большая часть немецкого истэблишмента до сих пор считает святотатством: а не разрывает ли она Европу на части?» — говорится в статье. В частности, не далее как на этой неделе даже корреспондент «обычно сдержанной» немецкой государственной вещательной компании ARD Мальте Пипер обратился к ней с таким призывом: «Дорогая Ангела Меркель, вы уже почти 13 лет находитесь на посту канцлера — и единственное, что осталось вам от Европы, это враждебное отношение. Это подтверждают все ваши последние встречи. Помогите же наконец остановить Европу, поворачивающую от единства в сторону раскола! Освободите место в канцелярии преемнику». И это заявление сразу вызвало «волну откликов в Берлине», отмечает Politico.

У лидера Германии остался, пожалуй, последний шанс доказать, что её критики заблуждаются, на ближайшем саммите Европейского совета в Брюсселе. Сейчас на Меркель оказывают огромное давление, и все ждут, что она вернётся домой с соглашением по беженцам, которое позволит её баварским партнёрам из ХСС, ведущим напряжённую избирательную кампанию, одержать победу в затяжном противостоянии по вопросу предоставления убежища, поясняется в статье. Фокус заключается в том, что ей необходимо добиться такого соглашения, не настроив при этом против себя остальную Европу.

Но здесь есть проблема: Меркель бесконечно повторяет, что теперь на кон поставлена не немецкая политика в отношении беженцев, а «само выживание Европы». В частности, не так давно она заявила, пытаясь отразить нападки критиков: «Европа должна остаться единой. Особенно в такой ситуации, когда она оказалась в очень шатком положении. Для меня очень и очень важно, чтобы Германия не действовала в одностороннем порядке». Однако фактически она «делает ставку на аргументы, которые теряют свой вес и значимость», подчёркивается в статье.

Поскольку давление на Меркель нарастает, значительная часть политического и медийного истэблишмента Германии также присоединилась к общему хору. «Это не дебаты о будущем канцлера, это дебаты о будущем Европы», — написал на этой неделе в редакционной статье главный редактор Handelsblatt Свен Афхюппе. Даже бывший лидер социал-демократов и давний политический противник канцлера Зигмар Габриэль выступил с похожим заявлением: «Я надеюсь лишь на то, что Ангела Меркель останется канцлером», — заявил Габриэль, предупредивший о «серьёзных последствиях для Европы» в случае её ухода с поста.

Подобные комментарии демонстрируют, что политическая элита Берлина всерьёз опасается: демократические институты Германии сейчас недостаточно сильны, чтобы сохранить Европу, и сделать это может «одна только Меркель». А поскольку немецкий истэблишмент в основном поддерживает канцлера, скорее всего, Меркель победит во всех внутренних противостояниях — ведь никто не хочет, чтобы его потом обвинили в «разрушении Европы», говорится в статье. «Такие настроения подтверждают, что Меркель сохранила своё влияние. Поскольку, что бы мы ни думали о канцлере и о её мотивах — трудно оспорить то, что она сама расколола Европу, подтолкнув континент к самому краю пропасти», — подчёркивает Politico.

Чтобы понять это, достаточно рассмотреть две крупные проблемы, с которыми Меркель столкнулась на посту канцлера: это долговой кризис еврозоны и наплыв беженцев, отмечается в статье. «Ангела Меркель сама загнала себя в такую ситуацию. Её действия во время кризиса еврозоны и кризиса беженцев вызвали раздражение у многих европейских союзников, в которых она сейчас нуждается. А из-за нерешённого конфликта по вопросу беженцев в её собственной партии от Меркель отдалилось консервативное крыло, прежде всего ХСС», — приводит Politico мнение Тимо Лочоки, научного сотрудника в аналитическом центре Фонд Маршалла.

Настойчивые требования Берлина о том, что Греция и прочие страны Европы с долговыми проблемами должны ввести у себя «меры жёсткой экономии», вне независимо от долгосрочных достоинств и недостатков такой политики, заметно усилили экономический раскол внутри еврозоны и недовольство экономическим могуществом Германии. И дело здесь не только в таких должниках, как Греция, поясняет автор. Например, Брюссель и расположенный во Франкфурте Европейский Центробанк сейчас активно требуют и от Италии реформировать экономику — однако в оказываемом на Рим давлении все винят главным образом Берлин. «Хотя Меркель всячески пытается показать, что Германия протягивает Европе руку помощи, многие европейцы увидели в её действиях финансовую кару, поскольку за солидарность придётся платить дорогую цену», — Politico.

Однако если кризис еврозоны «создал трещины» на континенте, то кризис беженцев породил уже «глубокий раскол», подчёркивается в статье. На сей раз Германия уже не предлагала помощь, а просила о ней — однако вся остальная Европа чётко ответила отказом. Когда Меркель летом 2015 года согласилась принять в Германии тысячи беженцев, застрявших на главном железнодорожном вокзале Венгрии, она считала это гуманитарным жестом и проявлением «европейской солидарности», надеясь, что и остальные страны ЕС внесут свой вклад, приняв какую-то часть беженцев. Когда они отказались, Германия обратилась за помощью в Брюссель, чтобы тот помог ввести квоты и заставить членов Евросоюза разместить у себя беженцев.

Но эта попытка тоже потерпела неудачу, напоминает Politico: «Когда приток беженцев в Германию достиг рекордного уровня, то остальная Европа ещё больше убедилась в том, что не желает участвовать в гуманитарных акциях канцлера». Испания и Италия, чьи проблемы с беженцами Берлин до этого годами игнорировал, тоже не испытывали особого стремления идти на выручку Меркель. А страны Восточной Европы, которые имели тогда слабое представление о миграции и исламе, удивлялись, почему они должны «жертвовать своей культурной однородностью» и помогать канцлеру Германии.

И хотя сегодня сама Меркель предостерегает о «недопустимости односторонних действий», однако именно из-за её односторонних шагов в Европе в 2015 году воцарился хаос, причём неразбериха сохраняется и по сей день, уверены критики канцлера. Вместо того чтобы способствовать европейскому единству, спровоцированные Меркель дебаты о квотах беженцев возродили «политику национального самосознания» в таких странах как Венгрия, Австрия и Италия. А когда в 2016 году Великобритания проводила референдум о членстве в ЕС, то сторонники брексита использовали фотографии направляющихся в Германию беженцев в качестве примера того, что в Европе «всё пошло не так», говорится в статье.

Миграционная политика Меркель в итоге настроила против неё не только европейских партнёров Германии, но и значительную часть её собственной политической коалиции внутри страны. И когда Германия безуспешно пыталась справиться с наплывом беженцев, то Меркель, которая до этого нравилась почти всем, превратилась у себя в стране в политическую фигуру, вызывающую разногласия. А партия евроскептиков «Альтернатива для Германии», которая до миграционного кризиса была близка к полному исчезновению, вновь вернулась к жизни на волне жёстких антииммиграционных настроений, пишет Politico.

Многих обозревателей озадачивает, что Меркель «практически бездействует» в ситуации, когда нужно отреагировать на «усиливающийся раскол» в Европе. Хотя в период кризиса еврозоны канцлер «подавала сигналы» о том, что когда стабильность будет восстановлена, то она поддержит «более смелую концепцию» и начнёт движение к «прочной политической интеграции», отмечается в статье. Многие в Европе считали это необходимым как для долговременного выживания евро, так и для придания новых сил ЕС после нескольких лет экономических неурядиц и политического раскола.

Поэтому когда во Франции избрали президентом Эммануэля Макрона, однозначно занявшего проевропейские позиции, то появилась надежда, что под руководством Меркель «опасливая Германия наконец-то перепрыгнет через свою тень, пойдёт на риск и откроет кошелёк во имя европейского единства». Однако канцлер выжидала почти год, прежде чем присоединиться к Макрону в вопросе европейской реформы. Причём то, что она предложила в итоге, — отнюдь не большой скачок вперёд, на который надеялись многие, а «невразумительное обещание» выделить несколько миллиардов евро на усиление «бюджетного потенциала» еврозоны, констатирует Politico.

По всей видимости, Меркель дрогнула, побоявшись настроить против себя свою консервативную базу избирателей. Но запланированные на следующий год европейские выборы стремительно приближаются, а открытое Макроном окно возможностей для смелых действий быстро закрывается, подчёркивается в статье. Что касается проблемы беженцев, то и здесь канцлер вряд ли добьётся серьёзных результатов, полагает автор: «Она практически признала, что не стоит возлагать особых надежд на брюссельский саммит. Максимум, на что можно рассчитывать, это на мелкие двусторонние сделки, которые помогут ослабить нагрузку на Германию». Но даже если Меркель сейчас «выиграет битву» в Брюсселе, война из-за её политики по беженцам, как и сражение за её политическое будущее, ещё продолжатся, заключает Politico.