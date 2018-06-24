Обозреватель L’Express: спасать Меркель уже слишком поздно

Великодушная политика канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении мигрантов приводит в беспокойство всё большее число немцев. Против Меркель теперь выступает не только значительная часть её «политической семьи», но и многие европейские политики, утверждает обозреватель L’Express Кристиан Макарян. В Германии, как и в остальной Европе, произошли глубокие изменения, именно поэтому, как считает автор статьи, спасать Ангелу Меркель уже слишком поздно.

Всего две недели назад «неуместным казался вопрос», стоит ли помочь Ангеле Меркель остаться у власти в Германии. Ответ, как считает обозреватель L’Express Кристиан Макарян, очевиден — да. «Но тут же возникает другой вопрос: не слишком ли поздно? Потому что в Германии, как и в остальной Европе, произошли глубокие изменения», — пишет Макарян.

Всё большее число немцев обеспокоены продолжающимся наплывом мигрантов. Помимо экономической проблемы и страха перед культурными изменениями городского пейзажа Германии, череда происшествий, о которых пишут в СМИ, подпитывает растущий страх в стране, которая считается спокойной. Хотя общий уровень преступности в Германии снижается, доля преступлений, совершённых мигрантами, очень высока. У немцев также создаётся впечатление, что власти проявляют излишнюю терпимость.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, как утверждает обозреватель, угрожает принять меры, которые позволят выдворять мигрантов, находящихся в стране нелегально. Он потребовал от Ангелы Меркель добиться решения миграционной проблемы на Европейском совете, который состоится 28 и 29 июня. В противном случае он закроет границы для мигрантов.

Если Зеехофер перейдёт от угроз к действиям, у канцлера не будет выбора, кроме как уволить его, что приведет к новым выборам и, конечно же, к краху самой Меркель. Такому сценарию были бы очень рады некоторые депутаты партии Меркель ХДС, которые хотят перевернуть страницу и заставить Меркель платить за её великодушие в миграционном вопросе.

В воскресенье — за четыре дня до Европейского совета — Европейская комиссия в Брюсселе организует саммит в поддержку Меркель. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия бойкотируют эту встречу. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сразу же выразил своё раздражение по поводу «спасательной операцией» канцлера и заявил, что Меркель не должна пользоваться особым отношением к себе с единственной целью сохранения личного политического будущего, пишет Макарян.

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц 13 июня упомянул о создании оси против нелегальной иммиграции, в состав которой будут входить министры внутренних дел Австрии, Германии и Италии. К этой оси также могут присоединиться Нидерланды и Дания.

Против Ангелы Меркель теперь не только значительная часть её «политической семьи». Она также стала головной болью европейских популистов. Главным образом Меркель поддерживает только Франция. Но и этого, как отмечает Кристиан Макарян, может быть недостаточно, учитывая, что популисты нацелились и на Париж.