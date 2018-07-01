ZDF: главной темой председательства Австрии в Совете Европы станут мигранты

Австрия в третий раз приняла на себя председательство в Совете Европы, сообщает ZDF. По словам канцлера альпийской республики Себастьяна Курца, председательство Вены приходится на период «напряжённости с Россией, непредсказуемой ситуации в США и вызовах брексита». Однако главной темой для работы Австрии станет всё же проблема мигрантов, отметил Курц.
Австрия торжественно приняла председательство в Совете Европы, сообщает ZDF. «Мы хотим использовать председательство в Совете Европы для того, чтобы быть навести мосты в ЕС, чтобы вновь уменьшить напряжённость внутри Европы и добиться того, чтобы Евросоюз был сильным», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. «Председательство — это большая честь для нас, но также и большая ответственность», — добавил политик.
Как пишет ZDF, на следующие полгода Австрия выдвинула лозунг «Европа, которая защищает». «Потребность в безопасности, старая как человечество, проявилась со всей своей силой во время миграционного кризиса. Соблюсти закон, чтобы защитить государственную территорию и границы — это работа каждого политика», — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Третье по счёту председательство Австрии будет проходить в сложной международной обстановке, отметил Курц. Конкретно речь идёт о «напряжённости с Россией, непредсказуемой ситуации в США и вызовах брексита». Однако центральной темой в течение следующего полугода станет тема мигрантов. С одной стороны, Европа должна обеспечить безопасность, а с другой, обеспечить благосостояние, созданное в предыдущие десятилетия. Австрийское правительство выступает за лучшую защиту грани и за центры по размещению беженцев. Также Курц объявил о подготовке саммита между ЕС и Африкой. Саммит может состояться между октябрём и декабрём этого года, резюмировал канцлер.
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