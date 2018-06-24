Kronen Zeitung: в Вене готовят встречу Путина и Трампа 15 июля

В Вене готовятся к проведению встречи между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, которая, как ожидается, может состояться 15 июля, пишет Kronen Zeitung. Посланники Москвы и Вашингтона, а также эксперты по безопасности уже прибыли в Австрию, чтобы разведать обстановку и подготовить диалог между лидерами двух стран.
Ещё во времена холодной войны в Вене проводились встречи между США и Советским Союзом на высшем уровне, пишет австрийская газета Kronen Zeitung. Джон Кеннеди встречался там с Никитой Хрущёвым в 1961 году, а Джимми Картер в 1979 году — с Леонидом Брежневым.
По последним данным, 15 июля в Вене должна пройти встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Как сообщается в статье, уже на протяжении нескольких дней посланники Вашингтона и Москвы находятся в Вене для обсуждения первых основных пунктов дискуссии между обоими президентами.
Первые группы российских и американских экспертов по безопасности уже также прибыли в Вену, чтобы разведать обстановку в центральной части города для проведения встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет австрийская газета.
Как отмечает издание, для канцлера Австрии Себастьяна Курца, который после визита Путина в Вену в начале июня изучал возможности для организации встречи американского и российского президентов, будет большим дипломатическим успехом, если она состоится.
Однако за кулисами против этой встречи в Вене на высшем уровне интригуют британцы, утверждает издание. Ожидается, что окончательное решение будет принято в середине следующей недели, пишет Kronen Zeitung.
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