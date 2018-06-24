Журналист The Times представил, как Путин подготовится к встрече с Трампом

Много лести, критика в адрес Барака Обамы и G3 с Москвой и Пекином — британский журналист Эдвард Лукас попытался представить, какие советы могут дать российские аналитики Владимиру Путину перед встречей с Дональдом Трампом в следующем месяце. По мнению Лукаса, главная задача России — посеять раздор между западными странами и нейтрализовать НАТО, и это у неё успешно получается.

«Британские шпионы и взломщики кодов стремятся разгадать, какой же план подготовил Владимир Путин на встречу с Дональдом Трампом, которая должна состояться в следующем месяце», — пишет Эдвард Лукас в своей статье для The Times. Журналист попытался представить, как же может выглядеть сообщение, которое при самом удачном повороте событий сумеют перехватить британцы.

В воображении Лукаса документ составлен «аналитическим департаментом администрации президента» и обращается непосредственно к Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте напомнить вам, какой наиболее выгодной подход к встрече с Дональдом Трампом следует избрать в рамках нашего плана по нейтрализации альянса НАТО», — пишут «российские эксперты» в представлении британского журналиста.

Итак, начать встречу лучше с комплементов американскому президенту и его способностям, которые он, в отличие от его неэффективных предшественников, проявил в восстановлении связей с Россией на высшем уровне. Вообще Трамп очень любит покритиковать Барака Обаму, так что на протяжении всей беседы к этой теме неплохо бы возвращаться.

Также действующий глава Белого дома известен своим скептическим отношением к НАТО, поэтому Владимиру Путину можно было бы начать обсуждение со слов сочувствия относительно того, как тяжело приходится американским налогоплательщикам, которые вынуждены платить за оборону «неблагодарных и недружелюбных» европейских союзников. Здесь же стоит упомянуть торговый дефицит и то, как много Европа тратит на социальные программы, — связь небольшая, но позволит «задеть за живое». Также можно отметить, как дорого содержать американские военные базы в Европе — куда полезнее было бы тратиться на объекты на собственной территории.

Потом, по мнению Эдварда Лукаса и его воображаемых российских аналитиков, Владимиру Путину было бы не лишним рассказать о том, как трудно приходится и его стране. Так разговор можно будет ненавязчиво увести в сторону санкций. Между прочим, из-за этих мер США теряют доходы, с 2013 года экспорт американских товаров в Россию сократился в 2 раза. Европейские страны и сами-то не готовы идти до конца в санкционной политике, так почему же опять всю самую тяжёлую работу должна делать Америка? Какого-то прорыва и снятия санкций, конечно, ждать не стоит, но веру в такие меры президент Трамп вполне может подорвать.

Подготовив почву, дальше можно приступать к обсуждению более насущных вопросов. Вообще в первые 500 дней президентства Дональда Трампа его администрация чересчур рьяно приступила к делам: продали оружие Украине, увеличили число американских сил в Прибалтике и Польше.

«Наша главная задача — противостоять этому обострению. Предложите заморозить военные учения (называйте их «военными играми») по обе стороны нашей границы. Объясните, что учения стоят дорого и что они рискуют перерасти в реальный конфликт, — пишет автор статьи «советы» Владимиру Путину от лица «российских аналитиков». — Ничто из этого, конечно, не правда, но даже если он даст какое-то обещание на словах, для нас это огромный плюс. Способности НАТО защитить свои пограничные государства и так под вопросом. Им нужно проводить больше учений, а не меньше».

Уступки со стороны России будут выглядеть весьма убедительно. Пока НАТО не сможет отрабатывать взаимодействие между союзниками на определённой территории, Россия попросту перенесёт свои учения от границ в другой регион. Но тогда пусть союзники, в первую очередь Германия и Великобритания, тоже отводят свои силы подальше от российских границ. В конце концов, если что, натовцам потребуются недели, чтобы стянуть силы обратно к границам, а России — считанные часы.

В дело можно пустить лесть. В конце концов, Трамп уже уверен, что только благодаря своей неординарной личности сумел разрулить кризис с Северной Кореей. А теперь перед ним и вовсе открывается возможность стать «человеком, который помог избежать третьей мировой войны и принёс мир в Европу».

А там можно переходить и к Украине, не забыв напомнить о царящих в этой стране коррупции и ужасном правительстве. «Российские аналитики» рекомендуют: «Объясните, что миллиарды долларов американской материальной помощи идут в никуда. Спросите иронично, почему США хотят помогать слабой стране, когда они могут быть друзьями с сильной. Сделайте упор на масштабы России: в три раза больше, чем Украина по населению, и в 30 — по площади».

Можно сказать пару слов о том, какой устаревший формат G7, и предложить, чтобы США стали встречаться вместе с Россией и Китаем в рамках G3. Это поможет поставить крест на образе американского президента как «лидера мировых демократий» и создаст новый порядок, основанный на силе, а не на законе. А учитывая слишком большие противоречия между США и Китаем, Россия в новой структуре будет на очень выгодных позициях.

Основной задачей на предстоящую встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «российские эксперты» в представлении британского журналисты называют снижение уровня взаимного доверия между западными странами и попытки и дальше сеять между ними семя раздора. «Пока это удавалось даже лучше, чем мы рассчитывали в самых оптимистичных прогнозах, и мы с уверенностью можем предсказывать удовлетворительные результаты».