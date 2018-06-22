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WSJ: советник по нацбезопасности США приедет с визитом в Россию

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Советник по национальной безопасности США Джон Болтон приедет с визитом в Россию, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Болтон может стать следующим высокопоставленным чиновником США, посетившим Россию, после Рекса Тиллерсона, который приезжал в Москву в прошлом году, отмечает The Wall Street Journal.
WSJ: советник по нацбезопасности США приедет с визитом в Россию
Reuters
На фоне растущих предположений о предстоящем саммите президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина Кремль объявил, что в Россию с визитом приедет советник по национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает The Wall Street Journal.
 
«Действительно, такая поездка состоится», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Подробности визита и возможные даты при этом не сообщаются.
 
Белый дом пока не прокомментировал сообщение о поездке Болтона в Россию.
 
Болтон может стать следующим высокопоставленным чиновником США, посетившим Россию, после Рекса Тиллерсона, который приезжал в Москву в прошлом году, отмечает The Wall Street Journal.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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