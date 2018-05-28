Глава МИД Австрии: предстоящий визит Путина в Вену не противоречит политике ЕС

«Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене и Иране», — заявила в интервью телеканалу ORF министр иностранных дел Австрии Кнайсль Карин. Она убеждена, что предстоящий визит главы Кремля в Вену и дружелюбное сближение с Москвой вполне вписываются в ту политику, которую проводят в отношении России другие лидеры ЕС, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Владимиру Путину будет предоставлена здесь большая трибуна. Он приезжает сюда 5 июня. И некоторые обеспокоены, что он сможет просунуть ногу в дверной проём в Европейский союз. Я полагаю, Экономическая палата вновь будет в восторге. Будут заключены договоры, для него расстелют красную ковровую дорожку. Вновь эта амбивалентность между отношением к российской политике, нарушающей международное право, и очень дружелюбным сближением с этой страной. Как вы это можете прокомментировать?

КНАЙСЛЬ КАРИН, министр иностранных дел Австрии: Я хочу напомнить, что после переизбрания Владимира Путина первой его посетила министр иностранных дел* Германии Ангела Меркель в его любимом месте в Сочи, а на прошлой неделе к нему с визитом приехал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вы имеете в виду канцлера.

КНАЙСЛЬ КАРИН: Прощу прощения. А я что сказала?

Министр иностранных дел.

КНАЙСЛЬ КАРИН: Ах, извините, я ошиблась. Спасибо, что поправили меня. Да, канцлер Германии Ангела Меркель посетила его первой в Сочи, а на прошлой неделе в связи с Петербургским экономическим форумом с визитом приезжал президент Макрон как раз для того, чтобы обсудить договоры с французскими предприятиями. Это крупное популярное мероприятие, на котором, однако, в последние годы — не в последнюю очередь из-за событий 2014 года — уменьшилось количество иностранных участников. Так что я бы сказала, что визит, рабочий визит Путина в Вену стоит в одном ряду с теми дипломатическими, внешнеполитическими и главным образом экономическими контактами, которые поддерживает и канцлер Германии Ангела Меркель с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Что вы ожидаете от этого визита?

КНАЙСЛЬ КАРИН: Мы обсудим некоторые... В первую очередь хочу отметить, что встречать его будет президент Австрии Александр Ван дер Беллен, то есть глава государства, а Владимир Путин, как во Франции и в США, совмещает обе должности: главы государства и правительства. Я как министр иностранных дел вновь увижусь с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым мы в последний раз встречались в апреле. Мы будем общаться на уровне министров иностранных дел. Мы обсудим главным образом те темы, по которым Россия может оказать некое содействие. Очевидно, что все нуждаются в сотрудничестве. Об этом не раз говорил и Макрон. Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене, Иране, в частности по вопросам, касающимся ядерного соглашения с Ираном. Мы надеемся, что Россия сможет повлиять на Иран, особенно в том, что касается присутствия Ирана у границ Израиля в Сирии.

Дата выхода в эфир 27 мая 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).