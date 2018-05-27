Die Presse: санкции США загнали австрийский бизнес в «патовую ситуацию»

Новость о том, что в России собираются наказывать за исполнение иностранных санкций, вызвала в Австрии беспокойство, пишет Die Presse. По сути, предприятия оказались в «патовой ситуации». Но бизнесмены всё равно настроены на сотрудничество, причём угрозы новых штрафных мер со стороны США только подталкивают их к сближению с Москвой, отмечает австрийское издание.

В России собираются принять закон, который предусматривает штрафы для российских граждан, участвующих в исполнении принятых против их страны санкций, пишет Die Presse. Денежное взыскание составит порядка 8000€, или же человека могут посадить в тюрьму на четыре года, рассказывает австрийское издание. Эта инициатива вызвала беспокойство у министра по цифровым и экономическим делам Австрии Маргареты Шрамбёк.

«Это подвергает огромным рискам те австрийские предприятия, в которых работают россияне и которые естественно соблюдают санкции ЕС», — пояснила она. Компании оказались в «патовой ситуации», отмечает издание. Если они будут соблюдать предписания Белого дома, их оштрафуют в России. Если же будут следовать указаниями Кремля, их накажут на Западе.

Шрамбёк подчеркнула, что Австрия выступает за «диалог и возведение мостов». В то время как президент США Дональд Трамп конфликтует, Европа должна активнее выстраивать диалог с другими экономическими партнёрами, в частности Россией, сказала министр.

Петербургский международный экономический форум в очередной раз показал, что бизнесмены ищут пути сотрудничества, несмотря на политических кризис. «Снова сложилось ещё более устойчивое впечатление, что угрозой новых санкций США скорее подталкивают Европу к сближению с Россией, а не наоборот», — констатирует издание.