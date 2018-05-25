FT: Европа не поспевает за всё более жёсткой политикой Вашингтона по России

США настойчиво пытаются убедить Европу ввести более жёсткие санкции в отношении России. Однако в ЕС чувствуется слишком явный раскол по этому вопросу. К тому же из-за последних политических манёвров Вашингтона в виде выхода из иранской сделки и возможных пошлин на европейские товары Брюссель уже не воспринимает всерьёз своего союзника, пишет Financial Times.

Администрация Дональда Трампа утверждает, что США пытаются убедить своих европейских союзников усилить санкции в отношении России. Вашингтон утверждает, что недостаточно жёсткая позиция европейцев не даёт Америке положить конец «попыткам Москвы расшатать западные демократии с помощью кампаний по дезинформации и кибератак», пишет Financial Times.

В попытке опровергнуть мнение о том, что президент Трамп слишком мягок по отношению к Кремлю, представители американского Госдепа, отправившиеся на этой неделе на встречу с коллегами в Брюссель, а затем в Лондон, призвали европейцев «принять согласованные меры» в отношении «враждебной деятельности» России. Американцы опасаются, что Москва может попытаться воспользоваться растущими между США и Европой противоречиями, которые касаются иранской ядерной сделки и планов Вашингтона ввести пошлины на некоторые европейские товары.

Впрочем, как поговаривают в конгрессе, на европейских союзников вряд ли произведёт большое впечатление американская делегация «относительно низкого уровня», оставшаяся «без видимой поддержки» госсекретаря страны Майка Помпео. При этом, как отметил источник Financial Times, европейцы в целом не слишком довольны политикой США — начиная от новой позиции Вашингтона по глобальному потеплению и заканчивая выходом Америки из сделки с Ираном. Вашингтон теперь «не воспринимают всерьёз», и США придётся постараться, чтобы убедить Европу «играть в их игру».



Тем временем позиции в самом ЕС относительно усиления антироссийских санкций разделились. Целый ряд стран высказывали недовольство мерами, принятыми американцами в апреле, поскольку новые санкции затрагивали нескольких российских олигархов, с которыми европейцы ведут бизнес. Однако из-за того, что отношение Трампа к Кремлю остаётся полностью неясным и президент ещё в марте говорил о встрече с Владимиром Путиным, Вашингтон решительно настроен продемонстрировать свою жёсткую позицию по России.



Как признают европейские дипломаты, в отношениях с Москвой страны ЕС не могут позволить себе и дальше поддерживать «всё более агрессивный подход» США, включая политику санкций. Мнения европейских государств слишком разнятся. Но Вашингтон не сбавляет оборотов и, уверенный, что рано или поздно Европа поддастся, продолжает давление.



Так, во время своего визита в Брюссель Дэвид Тесслер, занимающийся в Госдепартаменте санкционной политикой, агитировал за то, чтобы европейцы приняли меры против «российской киберугрозы». Затем в Лондоне американский дипломат настаивал, чтобы все страны G7 ввели санкции в отношении Москвы в рамках глобального акта Магнитского. Из семи государств пока это сделали лишь Канада и Великобритания, а Франция, Германия и Италия, будучи «ведущими европейскими странами», пока воздерживаются.



По мнению источников издания среди дипломатов, сейчас складывается ситуация, когда Европу, на уровне ЕС, будет не только сложно убедить ввести дополнительные санкции — придётся потрудиться, чтобы оставить действующие.