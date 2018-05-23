Financial Times: ответные российские санкции оказались мягче первоначальных угроз

Российская Госдума приняла законопроект, который даёт Кремлю право запрещать экспорт определённых товаров в США и импорт товаров из западных стран. Однако, как пишет Financial Times, этот закон оказался несколько мягче первоначальных угроз депутатов, которые обещали запретить экспорт титана, а также импорт лекарств, алкогольной и табачной продукции.

22 мая Государственная дума приняла всеобъемлющий законопроект, который даёт Кремлю право запрещать экспорт определённых товаров в США и импорт товаров из западных стран. Как пишет Financial Times, именно таким стал ответ Москвы на санкции, которые США ввели против российских олигархов и крупных компаний в апреле.

Этот закон, ставший очередным шагом в серии взаимных санкций, которые Москва и западные столицы вводили с 2014 года, даёт президенту России Владимиру Путину право вводить целый ряд самых разных ограничений, которые могут свести на нет инвестиции и торговлю между Россией и США. Однако, как отмечает автор статьи, этот закон оказался несколько мягче «первоначальных угроз» депутатов.

После того как в апреле Вашингтон выступил с очередным пакетом антироссийских санкций, который в сущности лишил «российских олигархов», таких как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, и их компании доступа к международному рынку, Москва пригрозила прекратить экспорт титана в США. Такой шаг мог обернуться крайне негативными последствиями для компании Boeing, которая закупает 35% титана у российской компании «ВСМПО-Ависма». Также Россия пригрозила запретить импорт лекарств, алкогольной и табачной продукции.

Однако в окончательной версии законопроекта эти угрозы не нашли отражения. Вместо этого законопроект даёт Владимиру Путину право определять, каких секторов и товаров коснутся запреты, и позволяет Кремлю накладывать запрет на международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами или приостанавливать его.

Финальная версия этого законопроекта подчёркивает тот факт, что у России не так много вариантов ответных мер, которые она может принять против США и которые при этом не навредят её экономике. Запрет на экспорт титана, к примеру, негативно скажется на прибыли российского предприятия-производителя, а многие фармацевтические препараты не производятся в России, поэтому их необходимо импортировать.