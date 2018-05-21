CNBC: Помпео пригрозил Ирану «самыми жёсткими санкциями в истории»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка никогда не позволит Ирану разработать ядерное оружие и доминировать на Ближнем Востоке. В случае если Тегеран решит продолжить свою ядерную программу, Помпео пригрозил стране «самыми жёсткими санкциями в истории», сообщается на сайте телеканала CNBC.

Выступая со своей первой крупной речью в качестве госсекретаря США, Майк Помпео, следуя за решением президента Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном, обрушился на Тегеран с жёсткими высказываниями, сообщается на сайте телеканала CNBC.

После выхода США из соглашения Помпео потребовал от Ирана существенных изменений и заявил, что Америка не позволит стране разрабатывать ядерное оружие: «Ни сейчас, ни когда-либо ещё». Помпео говорил о планах администрации Трампа по взаимодействию с Ираном после решения американского президента о выходе из ядерной сделки, которая была подписана, когда пост президента США занимал Барак Обама.

Госсекретарь США грозил Ирану ещё более жёсткими санкциями. Как отмечает издание, санкции, которые были отменены в соответствии с прежним соглашением, должны возобновиться, и ожидается, что они окажут заметное давление на и без того шаткую экономику Ирана. «Это только начало. Жало санкций будет острым, — подчеркнул Помпео. — Это будут самые жёсткие санкции в истории, когда они будут полностью введены».

Среди прочего Помпео заявил, что Иран должен прекратить разработку баллистических ракет, освободить американцев, которые содержатся в иранских тюрьмах, а также прекратить поддержку воинствующих и террористических групп на Ближнем Востоке и за его пределами, сообщается на сайте CNBC. Помимо этого, он призвал ввести запрет на тяжеловодный реактор, который является основным способом получения ядерной энергии.

«Иран больше никогда не получит свободу действий для доминирования на Ближнем Востоке», — сказал Помпео. Угрожая тяжёлыми последствиями для иранской экономики в том случае, если страна будет разрабатывать ядерное оружие, госсекретарь США обратился к иранским гражданам и нарисовал образ коррумпированного режима, который ворует у собственного народа и в то же время поддерживает и укрепляет международные террористические группировки. «Вы хотите, чтобы ваша страна была известна именно этим? — спросил Помпео. — Соединённые Штаты считают, что вы заслуживаете лучшего».

Кроме того, госсекретарь США предложил иранцам потенциальную выгоду: «В отличие от предыдущей администрации, мы ищем исхода, который принесёт пользу иранскому народу, а не только режиму». Помпео упомянул о будущих переговорах администрации США с Северной Кореей, поставив их за образец для нового соглашения с Ираном, и заявил, что он выступает за дипломатию даже в отношении крупнейших противников Вашингтона.

Майк Помпео — бывший конгрессмен от Республиканской партии, ранее занимавший при Трампе пост директора ЦРУ, напоминает CNBC.