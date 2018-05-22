Guardian: Джонсон намекнул, что Лондон не прочь ужесточить санкции против Москвы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признался, что ему нравится санкционная политика, которую в отношении России проводят США. Вместе с тем, по словам главы внешнеполитического ведомства, в этом вопросе Лондону приходится действовать, руководствуясь собственными подходами, пишет The Guardian.

Борис Джонсон дал понять, что Великобритания может ужесточить санкции против российских «олигархов». По признанию министра иностранных дел, он считает действенным подход, которого придерживается администрация Белого дома, пишет The Guardian.

«По правде говоря, я думаю, что влияние некоторых из этих (американских. — ИноТВ) санкций, особенно на отдельных людей, было очень заметным. И я это взял на заметку. Но у нас есть свои собственные системы и подходы, и мы должны действовать в соответствии с законом и доказательствами», — заявил политик, находящийся с визитом в аргентинском Буэнос-Айресе.

В прошлом месяце Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении семи российских бизнесменов и 17 правительственных чиновников, а также компаний, которыми они владеют. Лондон, в свою очередь, пообещал пересмотреть выдачу долгосрочных виз для богатых россиян после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери, напоминает издание.

«Существует более широкий вопрос о том, что Соединённое Королевство может сделать, чтобы расправиться со связанными с Путиным людьми, которые могут обладать незаконно полученными средствами», — отметил Джонсон. Он подчеркнул, что в распоряжении правительства есть законодательные меры, предусматривающие судебное преследование за необоснованное обогащение.

Накануне международный комитет в палате общин британского парламента опубликовал доклад, в котором утверждается, что «связанным с Кремлём» богатым россиянам «слишком легко» удаётся использовать Лондон для отмывания денег. В ответ Москва обвинила британских политиков в «русофобии».

Между тем в преддверии чемпионата мира по футболу, на который в Россию приедут 30 тыс. британских фанатов, власти Соединённого Королевства пытаются сгладить существующие противоречия. Они настаивают, что не намерены ссориться с российским народом, обращает внимание The Guardian.