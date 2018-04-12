Sky News: ОЗХО подтвердила химическое отравление Скрипалей — Джонсон потребовал ответа от Кремля

Независимые эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь использовался «Новичок», утверждает Sky News. По словам главы британского МИД Бориса Джонсона, «сомнений в том, что именно использовалось, быть не может», и только у России «есть средства, мотив и опыт подобных нападений».

Давайте вернёмся к главным новостям этого часа. Независимые эксперты по химическому оружию подтвердили, что при покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию использовался «Новичок»*.

Несколько минут назад на эту информацию отреагировал Борис Джонсон. По его словам, «сомнений в том, что именно использовалось, быть не может, как и другого объяснения относительно того, кто за этим стоит, — только у России есть средства, мотив и опыт подобных нападений…



В интересах прозрачности и поскольку, в отличие от русских, нам нечего скрывать, мы попросили ОЗХО опубликовать для всех сводное резюме и направить полный текст доклада всем странам — участницам ОЗХО, включая Россию. Мы будем безустанно работать с нашими партнёрами, чтобы помочь положить конец отвратительным случаям применения оружия такого вида. Мы также организуем специальную встречу Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить наши следующие шаги. Кремль должен ответить». Вот что сказал Борис Джонсон.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2018 года.

* Это самостоятельное заключение Sky News. В докладе ОЗХО говорится, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь использовалось «токсичное химическое вещество» (прим. ИноТВ).