Sky News: Юлию Скрипаль тайно выписали из больницы

Дочь бывшего двойного агента Юлия Скрипаль выздоровела после пережитого отравления и, по-видимому, уже покинула больницу, сообщает британский телеканал Sky News. После выписки её перевезут в секретное убежище, где она будет находится для защиты от возможного «повторного покушения», отмечается в репортаже.

Срочная новость о Юлии Скрипаль, которая, как вы помните, вместе с её отцом Сергеем стала жертвой гипотетического нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. С нами на связи наш корреспондент Мартин Брант, который находится в Солсбери этим утром. Мартин, похоже, Юлия может сегодня покинуть госпиталь?

МАРТИН БРАНТ, корреспондент Sky News: Я думаю, её там уже нет. В последние несколько часов это становится всё более похожим на правду. Прошлой ночью два независимых источника сообщили нам, что вчера планировалась выписка из больницы. За ночь этому сложно найти подтверждение, однако два не связанных друг с другом источника сказали нам об одном и том же. Я уверен, насколько это вообще возможно, что она уже покинула больницу. Мы ожидаем каких-то официальных сообщений из больницы в ближайшие полчаса или около того.

На мой взгляд, это нельзя назвать полной неожиданностью, хотя мы, пожалуй, удивлены тем, что это случилось так быстро, как это, по-видимому, произошло. Как мы помним, она и её отец Сергей пребывали в критическом бессознательном состоянии, в коме и, как говорили, на пороге смерти на протяжении почти трёх недель. А потом полторы недели назад или около того оба, по-видимому, пошли на поправку. И, конечно, четыре дня назад, когда мы в последний раз слышали что-то от местных докторов, они говорили о том, что Юлия быстро выздоравливает, чувствует себя лучше день ото дня и ожидает того момента, когда она сможет покинуть больницу. Сейчас мы полагаем, что это уже произошло, и в скором времени мы должны получить подтверждение.

Теперь о том, куда она направилась. Её почти наверняка увозили в обстановке строжайшей секретности. Она выжила при покушении на убийство, поэтому неизбежно присутствует беспокойство, что на неё и на её отца может быть совершено новое покушение. Так что я уверен, что мы её не увидим. Она будет находиться где-то в безопасном месте. Четыре дня назад Министерство иностранных дел говорило о продолжающейся медицинской помощи и о медицинском обслуживании Национальной службы здравоохранения. Значит, она будет находиться где-то, где ей смогут оказывать соответствующую помощь, какая бы степень поддержки ей ни понадобилась.

Нам известно, что пять дней назад в заявлении Скотленд-Ярду она сказала, что очнулась неделей ранее и чувствует себя с каждым днём лучше. Также несколько дней назад она говорила со своей двоюродной сестрой Викторией из Москвы и предположила, что её отец тоже идёт на поправку. Кроме того, четыре дня назад в больнице сообщили, что и Сергей, бывший двойной агент, больше не относится к числу пациентов, находящихся в критическом состоянии. Мы практически уверены, что она покинула больницу, и, возможно, через несколько дней её отец тоже будет в состоянии, которое позволит его выписать. Однако им обоим понадобится продолжительная медицинская помощь.

Спасибо, Мартин.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2018 года.