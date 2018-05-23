Contra Magazin: Европе пора выбраться из-под кнута Вашингтона

Европа находится под кнутом Вашингтона и бессильна против его геополитических требований, пишет австрийский Contra Magazin. Из страха перед проблемами в экономике и привычки подлизываться к американцам ЕС слепо следует интересам США, пренебрегая своими собственными. Настало время изменить ситуацию, считает автор статьи Марко Майер: конфликт по иранскому вопросу — хорошее начало, а следующим пунктом должно стать развитие отношений с Россией и Китаем.

«Европа находится под кнутом Вашингтона», — пишет австрийский Contra Magazin. Европейцы фактически бессильны, когда дело касается геополитических требований американцев. Сейчас это проявляется, к примеру, в санкционном режиме. Однако пришло время всё изменить, считает автор статьи Марко Майер.

Как отмечается в статье, до сих пор американцы вершили произвол и вводили санкции против других стран в соответствии со своими экономическими интересами и интересами безопасности, а европейцы потом следовали курсу, принятому в США. Так происходило отчасти потому, что политический ландшафт определялся нацеленными на развитие трансатлантических отношений «помощниками» американского истеблишмента, плевавшим на национальные интересы своих стран, отчасти потому, что европейские политики слишком мягкие и уступчивые, чтобы иметь мужество объединиться с другими странами против США и сказать Вашингтону: «Нет, друзья, так дело не пойдёт».

Идеальным примером автор считает антироссийские санкции США, которых требовал в первую очередь Вашингтон и его европейские сторонники — и которые привели к ответным штрафным мерам со стороны Москвы, подчёркивает издание. Результат таков: американцы, чья экономика не так переплетена с российской, вводят свои санкции, европейцы их поддерживают — хотя эти меры бьют по интересам Германии — или просто наблюдают за тем, как США вводят самопровозглашённые правила в соответствии со своими национальными интересами, чего европейцы никоим образом не могут приветствовать.

И всё это — из страха, что либо собственные компании европейских стран будут отлучены от американского рынка, либо Вашингтон обложит их масштабными денежными штрафами. Однако, возможно, причина также в том, что «головы ответственных политиков уже до упора воткнулись в задницы американского истеблишмента, и им там хорошо, потому что там, конечно, темно, зато приятно и тепло».

На сегодняшний день США ввели санкции против более чем 6 тыс. компаний и лиц, затрагивающих финансовые дела более чем 20 стран — например, против Ирана, России, Венесуэлы, Северной Кореи, Ливана или Ливии. А тех, кто пытается выступать против такой политики, подвергают штрафным мерам, пишет австрийский журнал.

Теперь именно европейцы выступают вместе с Китаем и Россией против американцев, и это что-то новое, — так должно было происходить ещё при вводе «нелепых антироссийских санкций», убеждён Марко Майер. Впрочем, тогда Америкой управлял ещё президент Барак Обама, которого чествовали как своего рода «американского мессию» и поддерживали интересы США, несмотря на негативные последствия для собственной экономики.

Однако маловероятно, чтобы европейцы в итоге следовали собственным интересам, потому что экономика ЕС слишком тесно переплетена с американской, уверен автор статьи. Этого не будет, даже если в Брюсселе, Берлине, Париже, Лондоне и других столицах знают о том, что у них достаточно рыночной мощности, чтобы поставить подножку американцам, — пусть это и принесёт на некоторое время экономические проблемы. Американский рынок важен, если рассматривать его в глобальном аспекте, но и для самих американцев точно так же важен мировой рынок. А если европейцы будут действовать заодно с Китаем, Россией и другими странами, это станет серьёзным ударом по экономике США, подчёркивает австрийский журнал. Товарооборот США во внешней торговле с ЕС и Китаем составляет почти $1,3 трлн — неплохой кусок, с помощью которого можно оказывать давление на Вашингтон — однако это никогда в действительности не используется, сожалеет австрийский журналист.

По его мнению, европейцы должны начать двигаться к независимости от США и работать над собственным экономическим и политическим курсом, который будет служить на пользу их собственным интересам. Иранский конфликт — это хорошее начало, уверен Марко Майер, по версии которого этот вопрос должен быть вскоре расширен столкновением интересов с США по поводу России. «Выражаясь цинично, американцам надо сказать, что они могут мучительно погибать от своего санкцилёза — а вместе с ними и вся их империя», — утверждает автор статьи. Мир многополярен, в нём есть множество держав и центров власти. Вашингтон не является пупом земли, равно как и Брюссель, Лондон, Париж, Москва, Пекин или Нью-Дели, заключает Contra Magazin.