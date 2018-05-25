Argument: США разрушают мир и безопасность, но винят во всём Россию

В современном обществе продолжает жить «завет Геббельса» о том, что многократно повторенная дезинформация становится правдой для всех, кто не может самостоятельно установить истину — и это касается обвинений, которые навешивают на Россию, пишет Argument. Хотя США и их союзники провоцируют большинство мировых конфликтов, однако поддерживаемые ими «активисты» активно продвигают русофобию, не задумываясь об опасных последствиях для остальных, предупреждает автор.