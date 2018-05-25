Глава Американской торговой палаты: Россия никогда не выгоняла американский бизнес

Несмотря на замешательство и эмоции вокруг американских санкций, Россия всегда была открыта для американского бизнеса и не ущемляла его, заявил в интервью CNBC глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Теперь же Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций, и, по словам Родзянко, это может сильно ударить по самой России.
Россия никогда не выдавливала американский бизнес, несмотря на замешательство и эмоции вокруг западных санкций, заявил в общении с CNBC глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.
«Бизнес продолжал и успешно продолжает работать в России, российское правительство никогда на самом деле не поворачивалось спиной к американскому бизнесу, оно последовательно посылало заслуживающий доверия сигнал вроде «вам здесь рады, работайте здесь, оставайтесь, мы вас любим и ценим то, что вы здесь делаете», — заявил Родзянко во время Петербургского международного экономического форума.
Последние антироссийские санкции США представили в апреле, и Родзянко называет их «невразумительными». «Я бы поспорил, что эти олигархи особенно близки с Путиным, они из эпохи Ельцина, и с ними в большей степени мирятся, чем считают их близкими», — отметил собеседник CNBC.
По его словам, для последних американских санкций не было никаких веских причин: «К сожалению, возобладали эмоции». Родзянко отмечает, что сначала в американском конгрессе звучала воинственная риторика, а затем и в Госдуме стали обсуждать законопроект об уголовном наказании за исполнение санкций. По его оценке, для инвестиций в России это может обернуться «политикой выжженной земли». Родзянко предупреждает, что если этот закон будет принят, то Россия наложит на саму себя гораздо более сильные санкции, чем Запад, пишет CNBC.
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