N-TV: Путин победил — за Симферополь на Западе никто умирать не хочет

За последние годы глава Кремля смог добиться крупных внешнеполитических успехов, сообщает немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Вмешательство в конфликт в Сирии обеспечило России место среди мировых держав. Присоединение Крыма также укрепило позиции Путина на мировой арене. При этом мировая общественность, похоже, уже смирилась с «аннексией», ведь «на Западе за Симферополь никто умирать не хочет», отмечает телеканал.

Глава Кремля Владимир Путин сейчас в «зените своей власти», пишет немецкий телеканал N-TV на своём сайте. Ему 65 лет и в своей стране он — неоспоримый политический лидер вот уже 18 лет. Со времён генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина ни один советский или российский политик не находился в кресле главы государства так долго, отмечает автор статьи Вольфрам Ваймер. Путин — политический долгожитель, подчёркивает немецкий журналист: «Он пережил Клинтона, Буша, Обаму — и Трампа с Меркель переживёт».



На президентских выборах глава Кремля набрал 77% голосов, что свидетельствует о наличии у него масштабной поддержки среди россиян, продолжает издание. «На Западе об этом охотно забывают», отмечает автор. Путина хвалят за то, что он стабилизировал страну после «посткоммунистического хаоса», а в годы своего правления смог добиться экономических и социальных успехов. «Путинизм с его целенаправленно подогреваемым национализмом и поддержкой — с политическим расчётом — национал-православной церкви сформировал новое коллективное самосознание современной России», — пишет Ваймер.



Стиль правления Путина — это смесь из «репрессий спецслужб и полиции, показной демократии и чванства», утверждает автор. При этом «тот, кто угрожает его власти, быстро оказывается в тюрьме». Россию до сих пор нельзя назвать демократическим правовым государством, считает Ваймер: «Свобода слова, права меньшинств, граждан и человека соблюдаются только по прихоти Кремля».



И всё же стоит признать, что Путин смог добиться успехов, продолжает издание. Экономический кризис, возникший из-за падения цен на нефть и западных санкций, преодолён. Глава Кремля вышел из обороны и, заключив ряд новых союзов, начал наращивать своё влияние на мировой арене. Он наладил сотрудничество с Пекином, открыл дверь Тегерану и вступил в альянс с Анкарой.



Конфликты в Сирии и на Украине позволили ему вернуть России статус мировой державы, отмечает Ваймер. Военное вмешательство в боевые действия в Сирии позволило ему заполнить вакуум, который оставили после себя США с их нерешительной ближневосточной стратегией. Россия неожиданно стала одним из важнейших игроков в регионе: без Путина договориться о мире невозможно. К тому же идёт расширение военно-морской базы в Тартусе — первого опорного пункта ядерной державы на берегу Средиземного моря.



И с «молниеносной аннексией» Крыма мировое сообщество, похоже, уже смирилось, полагает N-TV. Антироссийские санкции не сработали, а НАТО и ЕС никакого серьёзного противостояния не оказали. Напротив западные дипломаты всё больше склоняются к мнению, что полуостров стоит оставить России. Получается, что Путин победил в «теневой войне» за разделение Украины и существенно расширил сферу влияния России. Шанс же на создание единой, суверенной Украины уже упущен, констатирует Ваймер: «На Западе никто не хочет умирать за Симферополь».



«Настало время переосмыслить западную стратегию по изоляции Москвы», — настаивают многие. При этом не только «понимающие Путина», отмечает автор. «Так как война это не вариант, мы должны заключить с ним (Путиным. — ИноТВ) мир — и поделить Украину», — заговорили в Вене. Там считают, что в долговременной перспективе разделение страны на пророссийский Восток и прозападный Запад — это наилучшее решение для украинцев, русских и европейцев, особенно если учесть, что большинство людей, проживающих в Крыму и на востоке страны, тяготеют к России.



И в Берлине политики начали задумываться о том, как можно договориться с Путиным и найти дипломатический выход из кризисной ситуации. «Вечные санкции — это не умная политика», — утверждают эксперты в немецком МИДе. Но без встречных уступок никто не хочет отменять санкции. И пока глава внешнеполитического ведомства Германии все ещё колеблется, его однопартийцы из социал-демократической партии требуют отмены штрафных мер. За это выступают также левые и члены партии «Альтернатива для Германии», а также некоторые политики из Христианско-социального союза и Свободной демократической партии ФРГ.



Канцлер Ангела Меркель рассматривает в данный момент возможности для сближения, утверждает Ваймер. 18 мая она приедет с визитом в Сочи. 5 июня Путин посетит Австрию. В Вене считают, что наступил подходящий момент для улучшения отношений с Москвой. Берлину нужно будет решаться. «И Путин победит», — заключает автор.