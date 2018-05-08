Tageszeitung: Путин наполнил россиян гордостью — а экономика подождёт

«Сильная сторона» главы Кремля Владимира Путина — это умение укреплять чувство гордости, пишет Tageszeitung. Именно оно, а не дельная программа экономического развития, обеспечило ему переизбрание на четвёртый срок, полагает автор статьи Клаус-Хельге Донат. При этом чтобы положить конец господству спецслужб в России, страна должна открыться, но для этого она пока ещё не созрела, отмечает немецкий журналист.

Были манипуляции на президентских выборах в России или нет — в любом случае главу Кремля Владимира Путина переизбрали бы на четвёртый срок, пишет Tageszeitung. И теперь он будет править ещё шесть лет вплоть до 2024 года, то есть в сумме почти четверть века. При этом народ оставил его в Кремле не из-за толковой программы экономического развития, отмечает автор статьи Клаус-Хельге Донат.

Дело в том, что за всё это время Путин стал «символом» России, её олицетворением, продолжает издание. Политические перипетии не оставили на нём шрамов. Модернизация, независимость от энергетического сектора, промышленная политика и реформы в сфере образования — всё это вещи, о которых должны беспокоиться другие. Но и эти другие не делают свою работу, потому что этого не требуют избиратели, считает немецкий журналист.

«Сильная же сторона» Путина — это умение укреплять чувство гордости, пишет Tageszeitung. И в последние годы он добился в этом особого успеха: «аннексия» Крыма, вмешательство в конфликт на востоке Украины и в Сирии, а также победы в киберпространстве. При этом Западу глава Кремля пытается внушить чувство неуверенности и слабости. Именно из-за этой слабости западные политики делают из Путина «Пантократора».

При этом ВВП у России не больше, чем у Италии, отмечает автор. И Москве вряд ли удастся совершить экономический рывок. Недавно принятые санкции могут нанести России серьёзный урон. Людям в стране живётся нелегко, но они не протестуют, потому что боятся, что может быть ещё хуже, считает Донат.

Для Кремля сложившаяся ситуация «беспроигрышная». Российским властям нечего терять. Поэтому не стоит ожидать, что Путин отклонится от своего внешнеполитического курса. Солсбери, Сирия и Украина — все эти ситуации призваны отвлечь россиян от скромных социально-экономических успехов. К тому же Запад, выступающий в образе врага, активирует у них древний рефлекс: «Отечество в опасности, наши интересы не важны».

Это означает, что и в течение следующего президентского срока Путина ожидать потепления в отношениях России и Запада не приходится. Созданная им в стране система зависит от поддержания этой конфронтации. В будущем будут возникать новые конфликты разной степени напряжённости.

Уговоры и компромиссы Кремль расценивает как признак слабости и пользуется ею, чтобы и дальше оказывать давление на Запад. Чтобы остановить Путина, нужно обозначить для него «красную линию» и в случае её пересечения моментально за это наказывать. По мнению Доната, глава Кремля мыслит в категориях XIX века. Впрочем, это не исключает возможности диалога, отмечает автор.

Путинская Россия — это «авторитарная система, как и практически все её прежние режимы», утверждает издание. Если она начнёт открываться наружу, то рискует утратить поддержку своих граждан. На этом господство спецслужб в стране может закончиться. Но Россия для этого пока что не созрела. При этом извне российскую систему реформировать невозможно. Но можно способствовать миру, называя Россию и Путина тем, чем они и являются: «опасным вызовом для нашей части мира», заключает Донат.