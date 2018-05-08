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Daily Express: отечественным лимузином Путин показал Западу самодостаточность России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лимузин российского производства на церемонии инаугурации Владимира Путина был призван продемонстрировать Западу самодостаточность России, пишет Daily Express. Прибытие президента на отечественном автомобиле свидетельствует о сдвиге в отношениях России с Западом, по мере того как в Москве стремятся к снижению зависимости от импортных товаров и технологий, поясняет британская газета.
Daily Express: отечественным лимузином Путин показал Западу самодостаточность России
Reuters

Владимир Путин воспользовался церемонией вступления в должность президента, чтобы вызвать дальнейшее обострение напряжённости с Западом, передаёт Daily Express. Российский лидер впервые выехал на улицы Москвы не на традиционном Mercedes, а на новом лимузине отечественного производства «Кортеж».

Издание отмечает, что решение стало «патриотическим посланием», которое было призвано продемонстрировать самодостаточность России. Прибытие президента на отечественном автомобиле говорит о сдвиге в отношениях России с Западом, по мере того как в Москве стремятся к снижению зависимости от импортных товаров и технологий, отмечает британская газета.

Гости, присутствовавшие на инаугурации в Кремле, встретили короткий 200-метровый пробег автомобиля аплодисментами. «Круче, чем у Трампа», — заявил один из них.

При этом, по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, Владимир Путин не планировал приезжать на церемонию на этом автомобиле, но в последнюю минуту изменил своё решение.

Мантуров добавил, что автомобили поступят в продажу под брендом «Aurus» уже в начале 2019 года. Разработка проекта «Кортеж», которой занимается научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», велась с 2012 года, напоминает британское издание.

В инаугурационной речи президент подчеркнул, что технологические исследования и инновации необходимы, для того чтобы будущее России шло в ногу с глобальными изменениями, пишет Daily Express.

 
Комментарии читателей на сайте Daily Express:
 
Trader7474: Не вижу ничего страшного в том, что лидер страны продвигает какие-либо отечественные товары.
 
Tikka: Выглядит как вытянутое лондонское такси, но здорово, что он поддерживает отечественную продукцию.
 
Paphian: Предполагается, что есть санкции против России по причинам, больше связанным с американской политикой, нежели с любым из действий России, которые должны осложнять или делать невозможным импорт роскошных иностранных автомобилей. Разработка собственной альтернативы кажется абсолютно разумной и едва ли заслуживает комментариев.
 
LOUISNAPO: Эти машины так же надёжны, как и прежде?
 
Freedom18 в ответ LOUISNAPO: По правде говоря, она сумела проехать 200 метров!
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Daily Express Великобритания Европа
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