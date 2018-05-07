CNN: у Путина есть 6 лет, чтобы определиться с будущим — своим и России

За то время, пока Владимир Путин руководит Россией, он сосредоточил в своих руках практически безграничную власть, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. По мнению журналиста, заступая на новый, шестилетний президентский срок, российский лидер получит достаточно времени, чтобы определиться со своим политическим будущим.

Мэтью, тут возникает вопрос: какие дальнейшие действия предпримет Владимир Путин? Ведь, как мы знаем, в Китае с недавних пор Си Цзиньпин председательствует без какого-то определённого срока. Отныне он может управлять страной столько, сколько ему угодно. Может ли Путин устроить что-то подобное в России?

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Думаю, за последние 18 с чем-то лет, с тех пор как Владимир Путин сосредоточил в своих руках, по сути, безграничную власть, стало вполне ясно, что в России он может делать что хочет.

Мы уже наблюдали эту проблему в прошлом. По Конституции, президент России может занимать свой пост только два срока подряд. Россия, российский президент и Кремль заявляли, что они не хотят вносить изменения в Конституцию. Когда они столкнулись с этой проблемой в 2008 году, они придумали весьма ловкое решение: реальное президентство должно оказаться в руках премьер-министра. Путин, по сути, поменялся ролями с премьер-министром и всё равно продолжал удерживать огромную власть, оставаясь главной силой в стране.

Но он уступил своё президентское кресло, чтобы через четыре года к нему вернуться. А теперь у него есть целых шесть лет, чтобы решить, что делать в этот президентский срок. На сегодня складывается ощущение, что он вряд ли собирается уходить — нет никаких планов относительно того, что ему на смену придёт какой-то другой лидер, нет явных преемников. Кажется, что в обозримом будущем Путин всё ещё будет у власти.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 мая 2018 года.