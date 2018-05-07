Глава Французской академии: на новом сроке Путин может примириться с Европой — всё в её руках

Европейцам пора перестать видеть во Владимире Путине карикатурного диктатора и признать, что его власть опирается на поддержку большинства российских граждан, пишет накануне инаугурации российского президента постоянный председатель Французской академии Эллен Каррер-Д’Анкосс. Сегодня от действий европейских лидеров зависит, останется ли Россия частью Европы или окончательно развернётся в сторону Азии, предупреждает автор статьи в Le Figaro.

«7 мая 2018 года Владимир Путин принесёт присягу и будет инаугурирован на свой четвёртый и последний срок на посту президента Российской Федерации», — напоминает постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер-Д’Анкосс на страницах le Figaro.

Для тех на Западе, кто «предпочитает карикатуры размышлению», это будет выглядеть «триумфом диктатора», подтверждением того, что в России господствует «демократура», что она представляет угрозу соседними государствам и миру во всём мире, отмечает французский эксперт, вспоминая, как Хиллари Клинтон сравнивала Владимира Путина с Гитлером.

Однако на самом деле переизбрание Владимира Путина свидетельствует о поддержке этого нового срока большинством россиян, уверена автор статьи. Это подтвердили и предвыборные опросы, и избиратели, более 60% из которых поддерживают решения своего президента.

Как отмечает Элен Каррер Д’Анкосс, для российского общества первостепенное значение имеет политическая стабильность. И поддержка Владимира Путина среди россиян объясняется их памятью о «хаосе 90-х годов», опасениями по поводу распада сраны и возвращения к внутренней неразберихе, считает историк.

По мнению российских граждан, огромные размеры государства, неоднородность населения, параллельное существование в стране трёх основных религий и бесчисленного числа других верований — всё это оправдывает «централизованное управление», принятое на вооружение российским президентом. Его заслугу они видят ещё и в том, что Россия при Путине снова обрела статус великой державы, потерянный страной в 1991 году.

«В то же время никто в России — и меньше всех Путин — не может не отдавать себе отчёта в слабостях страны», — полагает эксперт. Прежде всего, это касается экономики. Виной тому и падение цен на энергоресурсы, и экономические санкции, но главным образом — неудача правительства в попытке проведения необходимых реформ по диверсификации экономики, привлечению инвестиций, борьбе с коррупцией, о чём сами Путин и Медведев не прекращают сожалеть.

Что касается политических итогов трёх сроков правления Путина, они также не однозначны, считает автор. Массовые митинги протеста 2012 года не привели к появлению «реальной альтернативной силы». Напротив, украинский кризис и конфронтация с Западом способствовали подъему, как в обществе, так и во властных кругах консервативных убеждений. Хотя на первый взгляд, Владимир Путин находится в согласии с консервативной повесткой, множество сигналов свидетельствуют об обратном, уверена Каррер- Д’Анкосс. Вот уже десять лет, как доступ в региональные органы власти открыт представителям нового, постсоветского поколения россиян, «связанным в первую очередь не с силовиками, а с частным сектором экономики». Он даже пригласил в свою администрацию «историческую фигуру либерального движения», бывшего премьер-министра Сергея Кириенко.

К этим сигналам, по мнению эксперта, можно добавить и планы реформ, «вдохновлённых либеральными идеями», о которых Владимир Путин объявил в ходе своего последнего послания Федеральному собранию. Здесь и внедрение цифровых технологий в экономику, и расширение пространства свобод, и забота о человеческом капитале. «Эта программа преследует две цели: социальный прогресс и экономический рост», — резюмирует автор.

Однако, как напоминает специалист по России, вторая часть послания, полностью посвящённая вопросам национальной безопасности, ещё раз подтвердила, что идея «перезагрузки» отношений с Соединёнными Штатами отложена в долгий ящик.

Это, по мнению Каррер-Д’Анкосс, ставит европейцев перед выбором: «продолжать ли следовать американской и антироссийской линии, которая дорого им стоит, прежде всего, с точки зрения экономики». Как отмечает автор, особенно страдает от сложившейся ситуации Франция.

По убеждению французского историка, на заре своего нового срока выбор должен сделать и Путин: «закрепиться ли в Европе, сотрудничать ли с Европой — независимо от сложностей в отношениях с США — или решительно повернуться к Азии и развивать свой евразийский проект». Помимо «тесного партнёрства» с Китаем Россия успешно развивает отношения с Японией, Индией и многими странами Юго-восточной Азии, сопредседательствует в Шанхайской организации сотрудничества и является частью в других международных организациях в Азии. «До сегодняшнего дня Путин рассуждал об ориентации в сторону Азии исключительно гипотетически и предполагал, что прозападная линия остаётся главной на повестке дня. Но будет ли он её придерживаться и дальше или посчитает для России более благоприятным связать своё будущее с Азией, зависит отныне от европейцев», — полагает автор статьи.

Отвернуться от Европы Путина могут побудить и внешнеполитические неудачи на постсоветском пространстве, считает Каррер-Д’Анкосс. Большинство бывших советских республик сегодня развернулись в сторону НАТО и Европейского союза и демонстрируют недоверие к России. «Потерпев неудачу в попытке создать на постсоветском пространстве дружескую атмосферу, не говоря уже о зоне влияния, Россия должна найти среду, где будет спокойно воспринято не только её желание существовать в статусе великой державы, но и её особенности — стремление к демократии, не вступающее в противоречие с исторической логикой и русской культурой», — считает эксперт.

Лавров подытожил российские амбиции, упомянув о необходимости создании нового демократического «постзападного миропорядка». Подобные желания высказывают сегодня большинство азиатских стран, замечает Каррер-Д’Анкосс. Однако если Россия всё же отдаст предпочтение Азии, Европа лишится важной части самой себя и окажется изолирована от Азии, «современного центра большой международной игры».

«Будем надеяться, что программа, к выполнению которой Владимир Путин приступит после 7 мая, поможет примирить Россию и Европу. Но его выбор зависит и от сигналов, которые пошлют ему европейцы», — заключает автор статьи.