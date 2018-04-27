Asia Times выяснила, почему Европа не рада Новому шёлковому пути

Послы почти всех стран ЕС в Пекине составили «внутренний доклад», в котором раскритиковали китайский проект Нового шёлкового пути за преследование внутриполитических целей. Однако если уйти от уровня Брюсселя, то каждая отдельная страна ЕС имеет свою выгоду в инициативе. Но наиболее развитые страны блока всё же опасаются, что Китай из подражателя может превратиться в реального конкурента, пишет Пепе Эскобар в Asia Times.

Из 28 послов стран ЕС в Пекине 27, за исключением венгерского, подписали внутренний доклад, в котором раскритиковали экономическую инициативу Поднебесной «Один пояс — один путь», также известную как Новый шёлковый путь, как «непрозрачную угрозу свободной торговле» и попытку китайских конгломератов навязать несправедливую конкуренцию, пишет известный журналист Пепе Эскобар в своей статье для Asia Times.

Впервые информацию о докладе опубликовало уважаемое немецкое бизнес-издание Handelsblatt. Европейские дипломаты подтвердили Asia Times, что документ действительно существует. При этом китайский МИД постарался успокоить поднявшиеся страсти, заявив, что Брюссель объяснил ситуацию.

Как поясняет Эскобар, на самом деле любой, кто знаком с тем, как неэффективно работает бюрократическая машина ЕС, прекрасно понимает, что у блока нет общей политики ни в отношении Китая, ни в отношении России.

В докладе описывается, как Пекин «преследует свои внутриполитические цели по сокращению излишнего (экономического. — ИноТВ) потенциала», созданию новых рынков экспорта и закреплению за собой доступа к сырью. Впрочем, всё это было понятно с самого запуска проекта «Один пояс — один путь», и Китай это никогда особо не скрывал.

По сути, китайскую инициативу в ЕС воспринимаю по-разному. В Восточной и Центральной Европе на проект смотрят с наибольшим энтузиазмом, ведь он сулит им столь необходимую инфраструктуру. Похожие надежды со своими проблемными экономиками питают и Греция с Италией. Интересно также, что, к примеру, Германия и Испания тоже видят определённую выгоду в участии своих портов и городов в китайской программе.

Но здесь большую роль играет степень вовлечённости, которую европейские страны готовы продемонстрировать в отношении проекта «Один пояс — один путь». Показательным является пример президента Франции Эммануэля Макрона. Этот политик, развернувший масштабную геополитическую кампанию с целью стать «неофициальным королём Европы», давал позитивные оценки китайской инициативе.

Однако есть одна тонкость. «В конце концов, древний Шёлковый путь никогда не был исключительно китайским. Эти маршруты не могут принадлежать новой гегемонии, готовой превратить в вассалов страны, через которые пролегают эти пути», — заявил Макрон.

По мнению автора статьи, больше всего европейцев, которые вроде и не против участия в китайском проекте, пугает не то, что описано в указанном докладе. Суть опасений ЕС стоит искать в том, как «Один пояс — один путь» взаимодействует с другой китайской программой Made in China: 2025 («Сделано в Китае: 2025»).

Согласно этому плану, принятому в 2015 году, всего за семь лет Пекин вознамерился стать лидером в сфере высоких технологий. Программа называет приоритетными десять секторов, среди которых числятся робототехника, космические технологии, экологические автомобили, искусственный интеллект и конструкция кораблей. Этот проект вызывает серьёзные опасения у одного из крупнейших европейских торговых партнёров Китая Германии, поскольку представляет угрозу для немецких компаний, занимающихся производством дорогостоящей высококачественной продукции. И как подчёркивают в Германии, в таком случае немцам придётся конкурировать не с подражателями, какими привыкли видеть китайцев на Западе, а с «изобретательными разработчиками».

Должно быть, ЕС чувствует себя не очень комфортно, рискуя быть зажатым между новым высокотехнологичным Китаем и трамповской «Америкой прежде всего». В июле состоится китайско-европейский саммит, а затем встреча между лидерами Поднебесной и Германии — в воздухе явно будут летать «непрозрачные искры», считает Эскобар.