Newsweek: Россия и Китай договорились укреплять связи в противовес США

На саммите ШОС, который проходит в Китае, состоялся ряд встреч между российскими и китайскими чиновниками, на которых они поблагодарили друг друга за сотрудничество и схожие взгляды, пишет Newsweek. Издание отмечает, что сотрудничество Москвы и Пекина призвано противодействовать Вашингтону и его интересам, в частности на Ближнем Востоке.

Россия и Китай договорись укреплять свои двусторонние военные и политические связи, сообщает Newsweek. Такое сотрудничество, по словам издания, должно помешать Вашингтону достигать своих интересов, особенно на Ближнем Востоке.

На саммите ШОС министр обороны России Сергей Шойгу встретился с китайским генералом Сюй Циляном и другими военными чиновниками региона. «Время изменяет всё, — сказал министр обороны России. — Но, к счастью, не меняет наших отношений как лично между нами, так и между нашими государствами. И залогом этому служат очень тесные, дружеские отношения глав наших государств». Как отмечает автор статьи, Шойгу также подчеркнул привилегированный характер межгосударственных отношений, который подтверждают многочисленные встречи лидеров двух государств. По словам министра, Россия и Китай в глобальной политике находятся на схожих позициях.

Шойгу также поблагодарил Китай за поддержку по вопросу Сирии. Как напоминает издание, ещё в начале конфликта Пекин вместе с Россией наложил вето на резолюцию ООН, направленную против Башара Асада. А теперь Китай, Иран и Россия высказывают сомнения, что Асад причастен к химическим атакам, в ответ на которые западные страны осуществили авиаудар по сирийским территориям. Кроме того, Китай вместе с Россией и Ираном инвестирует в восстановление Сирии.

«Признателен вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете Безопасности ООН по ракетному удару по Сирии. Это, безусловно, было нарушением всех возможных и невозможных правил — и международных, и гуманитарных», — заявил Шойгу. Он также отметил, что удар был осуществлён «в стиле Запада» — то есть до проведения какого-либо международного расследования.

Китайский генерал, в свою очередь, отметил, что отношения между Китаем и Россией достигли новых высот. «Двусторонние отношения между Китаем и Россией сейчас находятся на самом высоком уровне за всё время и характеризуются углублением взаимного стратегического доверия и расширением сотрудничества», — отмечается на сайте военного ведомства Китая.

Кроме того, Сюй Цилян заверил, что Китай хочет углублять взаимную поддержку с Россией, наращивать сотрудничество и двусторонние отношения, особенно в военной сфере. «Китай и Россия также совместными усилиями будут защищать интересы обеих стран в области безопасности и сохранять стратегический баланс в регионе».

Чтобы продемонстрировать эти намерения, лидер Китая Си Цзиньпин сам встретился как с российским министром обороны, так и с главой МИД. Там он отметил, сколь важны крепкие отношения для обеих стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заверил, что ШОС не намерена никого сдерживать, а лишь старается защищать принципы международного права в политической, военной и экономической сферах. Он также посетовал, что некоторые страны открыто стали проводить политику по дезинтеграции Сирии, и обвинил США в том, что своим военным присутствием они выходят за рамки миссии по борьбе с террористами. Лавров также сообщил, что Россия и Китай договорились о совместной работе по предотвращению отмены Соединёнными Штатами соглашения по ядерной программе Ирана.

Как отмечает издание, вооружённые силы США значительно превосходят их конкурентов в лице России и Китая. И потому они договорились увеличивать и модернизировать свои вооружённые силы, чтобы нагнать отставание. Несмотря на попытки Трампа и Путина по примирению, оба лидера признали, что их отношения находятся на максимально низком уровне.

И в то время как всё более могущественные Россия и Китай наращивают своё влияние на мировой арене, они стремятся создать более сплочённый фронт против США, которые часто противодействовали их подъёму, пишет Newsweek.