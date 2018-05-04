Newsmax: с саммитом Трамп — Ким определённости больше, чем со встречей с Путиным

Как сообщила изданию Newsmax пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент Трамп «открыт» для встречи с Владимиром Путиным, однако её детали в Белом доме пока не обсуждались. Как отметила Сандерс, сегодня с уверенностью можно говорить только о предстоящей встрече президента Трампа с Ким Чен Ыном.
Спустя месяц после телефонного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину, в ходе которого американский лидер поздравил российского президента с переизбранием на новый срок и пообещал встретиться с ним в «недалёком будущем», о точной дате встречи между Трампом и Путиным Белый дом так и не объявил, отмечает Newsmax.
Как сообщила изданию пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «по этому поводу ничего ещё окончательно не решено». По словам Сандерс, «следующей крупной встречей на высшем уровне… будет саммит президента Трампа с Ким Чен Ыном». «Помимо этого, у меня нет новой информации», — подвела итог представитель Белого дома.
Сандерс призналась, что не располагает информацией о том, обсуждались ли возможные даты встречи глав двух государств. «Но разумеется, президент полностью открыт для встречи с лидером России», — заявила глава пресс-службы Дональда Трампа.
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