Newsmax Оригинал

Newsmax: с саммитом Трамп — Ким определённости больше, чем со встречей с Путиным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как сообщила изданию Newsmax пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент Трамп «открыт» для встречи с Владимиром Путиным, однако её детали в Белом доме пока не обсуждались. Как отметила Сандерс, сегодня с уверенностью можно говорить только о предстоящей встрече президента Трампа с Ким Чен Ыном.
Newsmax: с саммитом Трамп — Ким определённости больше, чем со встречей с Путиным
Reuters

Спустя месяц после телефонного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину, в ходе которого американский лидер поздравил российского президента с переизбранием на новый срок и пообещал встретиться с ним в «недалёком будущем», о точной дате встречи между Трампом и Путиным Белый дом так и не объявил, отмечает Newsmax.

Как сообщила изданию пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «по этому поводу ничего ещё окончательно не решено». По словам Сандерс, «следующей крупной встречей на высшем уровне… будет саммит президента Трампа с Ким Чен Ыном». «Помимо этого, у меня нет новой информации», — подвела итог представитель Белого дома.

Сандерс призналась, что не располагает информацией о том, обсуждались ли возможные даты встречи глав двух государств. «Но разумеется, президент полностью открыт для встречи с лидером России», — заявила глава пресс-службы Дональда Трампа. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsmax США Северная Америка
теги
Белый дом Владимир Путин Дональд Трамп Ким Чен Ын президент Россия саммит Северная Корея США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров