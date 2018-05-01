CNN: Трамп спросил у Меркель, как вести себя с Путиным

Президент США Дональд Трамп просил совета у канцлера Германии Ангелы Меркель, как вести себя с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN. Журналисты телеканала не сообщают, что ответила Меркель своему коллеге. Они также отмечают, что лидер США редко обращает внимание на советы.

Президент США Дональд Трамп спрашивал Ангелу Меркель, как вести себя с Владимиром Путиным во время визита канцлера Германии в Белый дом, состоявшегося на прошлой неделе, сообщает CNN.



Отмечается, что Трамп обратился за советом к Меркель, так как она находится у власти дольше кого-либо из европейских лидеров и их с Путиным объединяет долгая история политических взаимоотношений.



Тем не менее источники CNN, присутствовавшие при разговоре, не уточнили, какой совет президенту США дала Меркель и отметили, что зачастую Трамп обращает мало внимания на то, что ему говорят.



По заявлениям официальных лиц, личная встреча двух лидеров прошла спокойно, и Трамп «вёл себя прилично», однако обстановка несколько накалилась на пленарном заседании, когда президент США поднял вопросы торгового профицита Германии и недостаточных оборонных расходов страны.



Сообщается, что хотя Трамп и прежде касался этих вопросов, в этот раз ряд немецких чиновников, присутствовавших на встрече, были удивлены тоном президента и сочли, что обсуждение стало «ключом к пониманию Трампа». По их мнению, Трамп был зол во время расширенного заседания и выражал это, затрагивая данные темы.



Отмечается, что Трамп обвинил Меркель в излишне протекционистской торговой политике и захотел знать, что Германия готова предложить США в обмен на продление освобождения от тарифов на сталь и алюминий.



Не менее жёсткую позицию президент США занял и относительно немецких оборонных расходов, заявив, что Меркель «может поднять их до 2 процентов завтра».



При этом Мерекль, вслед за французским лидером Эммануэлем Макроном, прибыла в США, для того чтобы попытаться убедить Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном.



Не желая демонстрировать признаки европейской разобщенности, Меркель в значительной степени придерживалась тех же тезисов, что и Макрон. Однако подчеркнула, что любое новое соглашение будет основываться на существующей сделке, пишет CNN.



По словам самой Меркель Трамп сказал «именно то, что она ожидала» услышать от него относительно соглашения с Ираном, в том числе то, что его можно назвать худшей сделкой в истории, передаёт CNN.