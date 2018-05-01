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CNN: Трамп спросил у Меркель, как вести себя с Путиным

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Президент США Дональд Трамп просил совета у канцлера Германии Ангелы Меркель, как вести себя с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN. Журналисты телеканала не сообщают, что ответила Меркель своему коллеге. Они также отмечают, что лидер США редко обращает внимание на советы.
CNN: Трамп спросил у Меркель, как вести себя с Путиным
Reuters

Президент США Дональд Трамп спрашивал Ангелу Меркель, как вести себя с Владимиром Путиным во время визита канцлера Германии в Белый дом, состоявшегося на прошлой неделе, сообщает CNN.

Отмечается, что Трамп обратился за советом к Меркель, так как она находится у власти дольше кого-либо из европейских лидеров и их с Путиным объединяет долгая история политических взаимоотношений.

Тем не менее источники CNN, присутствовавшие при разговоре, не уточнили, какой совет президенту США дала Меркель и отметили, что зачастую Трамп обращает мало внимания на то, что ему говорят.

По заявлениям официальных лиц, личная встреча двух лидеров прошла спокойно, и Трамп «вёл себя прилично», однако обстановка несколько накалилась на пленарном заседании, когда президент США поднял вопросы торгового профицита Германии и недостаточных оборонных расходов страны.

Сообщается, что хотя Трамп и прежде касался этих вопросов, в этот раз ряд немецких чиновников, присутствовавших на встрече, были удивлены тоном президента и сочли, что обсуждение стало «ключом к пониманию Трампа». По их мнению, Трамп был зол во время расширенного заседания и выражал это, затрагивая данные темы.

Отмечается, что Трамп обвинил Меркель в излишне протекционистской торговой политике  и захотел знать, что Германия готова предложить США в обмен на продление освобождения от тарифов на сталь и алюминий.

Не менее жёсткую позицию президент США занял и относительно немецких оборонных расходов, заявив, что Меркель «может поднять их до 2 процентов завтра».

При этом Мерекль, вслед за французским лидером Эммануэлем Макроном, прибыла в США, для того чтобы попытаться убедить Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном.

Не желая демонстрировать признаки европейской разобщенности, Меркель в значительной степени придерживалась тех же тезисов, что и Макрон. Однако подчеркнула, что любое новое соглашение будет основываться на существующей сделке, пишет CNN.

По словам самой Меркель Трамп сказал «именно то, что она ожидала» услышать от него относительно соглашения с Ираном, в том числе то, что его можно назвать худшей сделкой в истории, передаёт CNN.

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CNN США Северная Америка
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