Der Spiegel: Меркель грозит «нагоняй» от Трампа

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом могут выдаться довольно «грубыми», пишет Der Spiegel. Глава ФРГ может даже получить «нагоняй» от своего американского коллеги, ведь в отношениях двух стран есть ряд неразрешённых проблем, а Меркель нечего предложить, кроме «успокаивающей пилюли».

Канцлер Германии Ангела Меркель вылетает в США, сообщает Der Spiegel. На пятницу у неё запланированы переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Это короткий рабочий визит, который продлится не больше суток. Американский президент непредсказуем, поэтому вполне возможно, что он окажет Меркель тёплый приём, пишет издание. Но гораздо вероятнее, что диалог будет «грубым». Канцлер Германии может даже получить «нагоняй» от Трампа, полагает автор статьи.

Скорее всего, глава Белого дома будет обсуждать две самых важных для него темы: увеличение военных расходов до 2% от ВВП в соответствии с требованиями НАТО и прекращение реализации проекта «Северный поток — 2». Во время своего визита в Берлин представитель Госдепартамента США Аарон Уэсс Митчелл пригрозил тем, что в случае, если Германия не пойдёт навстречу в этих вопросах, Трамп предаст конфликт широкой огласке. Тогда глубокий раскол в отношениях Германии и Америки станет очевидным для всех.

Чтобы во время визита канцлера не произошло скандала, Меркель и её советники ищут способы снизить градус напряжения. Но простор для действия у канцлера невелик. У неё есть пара «успокаивающих пилюль», но они могут не сработать. Военные расходы на данный момент достигают максимум 1,2% от ВВП. А если экономика продолжит активно расти, это значение может даже упасть, отмечает издание. В вопросе «Северного потока — 2» у Меркель также «связаны руки». Разрешение на строительство газопровода уже дано. К тому же обеспечение энергобезопасности — это жизненно важный интерес Германии. Берлин не может отказаться от газопровода по дну Балтийского моря.

Немцам остаётся рассчитывать, что для Трампа этот вопрос не так важен. Ведь в действительности активнее всего против «Северного потока — 2» выступают в Госдепартаменте США и конгрессе. Трамп же до сих пор проявлял сдержанность в высказываниях на эту тему. Также Берлин надеется, что помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и новый госсекретарь Майк Помпео благотворно повлияют на президента. Они оба не заинтересованы в том, чтобы их служба в Белом доме начиналась с краха отношений с важным союзником.

В свою очередь Берлин заинтересован в урегулировании торгового конфликта с США и недопущении пошлин. Меркель могла бы предложить Трампу возобновить переговоры о заключении Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства в несколько урезанном формате. Типичным для Трампа было бы увязать торговую тему с вопросом вооружения. «Условия сделки в духе Трампа обычно очень просты: тот, кто закажет американского оружия на много миллиардов долларов, может рассчитывать на милостивые уступки в других спорных вопросах», — заключает автор.