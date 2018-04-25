Фарадж: Франция «подрезала» Великобританию, выстроив отношения с Трампом

Президент Франции стал новым лучшим другом Дональда Трампа, передаёт Fox News. Как отмечает обозреватель телеканала Найджел Фарадж, несмотря на разительные расхождения во взглядах, Макрон оказывает почтение главе Белого дома, тогда как британский премьер Тереза Мэй делает всё, чтобы Трамп не приезжал в Лондон.
С нами на связи обозреватель Fox News Найджел Фарадж. Итак, Найджел, как вы относитесь к тому, что у Дональда Трампа новый лучший друг — президент Франции Эммануэль Макрон?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Знаете, я встречался с Макроном на прошлой неделе. Мы поболтали, пообедали вместе. И хотя его взгляды — глобалистские взгляды — чрезвычайно далеки от моих и от взглядов президента Трампа, надо признать, в Макроне есть некоторое благородство.
Хм…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Он производит впечатление человека с убеждениями. И не забывайте: 14 июля прошлого года, в День взятия Бастилии, в большой национальный праздник Франции, Макрон оказал Дональду Трампу торжественный приём. В Париже Трампа принимали невероятно хорошо. И напротив — нерешительная Тереза Мэй и, конечно же, мэр Лондона Садик Хан делают всё возможное, чтобы не дать президенту (Трампу. — ИноТВ) побывать у нас с визитом. По правде сказать, в том, что касается отношений с президентом (Трампом. — ИноТВ), Франция Великобританию подрезала.
В ночь с четверга на пятницу в Соединённые Штаты прибудет Ангела Меркель. Это не государственный визит. Но, мне кажется, у неё с президентом Трампом натянутые отношения — я прав?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да, знаете, Макрон одержал во Франции убедительную победу, а Меркель, по сути, полностью дискредитировала себя как политик, когда совершила катастрофическую ошибку — открыла двери для слишком большого числа людей совершенно другой культуры. И мне представляется, что Дональд Трамп извлечёт больше пользы из встречи с Макроном, чем из встречи с Меркель. Я бы сказал, маловероятно, что Меркель удержится на плаву как лидер по прошествии этого парламентского срока.
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