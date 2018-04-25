Hill: Трамп и Макрон договорились сорвать Ирану «сезон охоты» в Сирии

Глава Белого дома пообещал вывести американские войска из Сирии «в скором времени», сообщает The Hill. При этом в ходе совместной с президентом Франции пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что он и Эммануэль Макрон договорились сделать всё возможное, чтобы помешать Ирану «открыть сезон охоты» в регионе.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал вывести американские войска из Сирии «в скором времени», сообщает The Hill.
«Мы хотим вернуться домой и мы вернёмся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след, и это важная часть наших переговоров», — заявил глава Белого дома на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров в Вашингтоне.
Выступая перед журналистами, Трамп отметил успех американской военной операции против «Исламского государства»*, пояснив при этом, что армия США почти закончила свою работу по уничтожению террористических группировок в регионе.
Президент США также добавил, что «платить» теперь придётся другим странам, которые сохранят военное присутствие в Сирии.
«Странам, которые сейчас находятся там и которые вы все прекрасно знаете, придётся заплатить за это, — констатировал Дональд Трамп. — И они заплатят. Платить дальше Соединённые Штаты не будут».
Кроме того, в ходе пресс-конференции глава Белого дома сообщил, что он и президент Франции договорились сделать всё возможное, чтобы помешать Ирану «открыть сезон охоты» в регионе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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