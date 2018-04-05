Макфол: пригласив Путина, Трамп показал себя слабым

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина сейчас была бы «страшной ошибкой». Об этом он рассказал в эфире телеканала MSNBC. Макфол признался, что он не совсем понимает, с какой целью устраивается эта встреча и какая повестка дня у администрации Трампа в отношении Путина. Кроме того, Макфол выразил опасение по поводу того, что Путин может оказать давление на Трампа — и американский президент забудет про все «вопиющие действия» российского президента.

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: В первую очередь мне бы просто хотелось подчеркнуть, насколько необычно то, что Кремль, Юрий Ушаков — человек, с которым мне довелось тесно работать, — сообщает о встрече от нашего имени. Это довольно необычно с дипломатической точки зрения. Но, во-вторых, я, в принципе, не против того, чтобы президент Трамп разговаривал с президентом Путиным. В дипломатии есть моменты, когда приходится говорить со сложными людьми, которые делают реально плохие вещи.

Вопрос заключается в следующем: с какой целью? Какова цель встречи? Что мы будем делать? В правительстве мы называли это «выходными результатами» встречи. Сейчас мне не совсем понятно, будет ли у такой встречи какой-либо результат, который пошёл бы на пользу интересам национальной безопасности США.

Что может случиться, так это то, что Путин может оказать давление на Трампа, и боюсь, что Трамп может с ним согласиться. Путин может сказать: «Оставим прошлое позади. Давайте забудем все те страшные вещи, которые мы делали: вмешательство в ваши выборы, присоединение Крыма, войну в Сирии. Давайте просто двигаться дальше». Это было бы страшной ошибкой, поэтому сейчас не самое лучшее время для встречи.

И чего, по вашему мнению, — помимо того, что это работа на публику, — хочет добиться Путин, сидя напротив Трампа в Овальном кабинете?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Он как раз хочет донести мысль о том, что, несмотря на то что он делает, какие бы вопиющие действия он ни совершал — включая нападения против тебя, Америка, — все должны сейчас об этом забыть, и мы должны стать друзьями, потому что президент Трамп хочет хороших — в кавычках — отношений с Путиным.

Господин посол, говоря об этих отношениях, создаётся ощущение, что приглашение в Белый дом — это, по сути дела, награда. И это представляется, как что-то, чего хотят мировые лидеры. И мы награждаем их, когда приглашаем сюда. Мы, конечно же, в курсе того, что Путин только что сделал в Великобритании, в Лондоне, и что он сделал в отношении наших выборов. Что другие мировые лидеры думают об этом визите?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Я думаю, что из-за этого президент Трамп выглядит очень слабым. Мне кажется, что из-за этого он выглядит так, как будто не понимает правила дипломатии. Вы абсолютно правы. Обычно, включая те случаи, когда я организовывал саммиты, работал в Белом доме на президента Обаму, мы использовали эти саммиты и встречи для того, чтобы выполнять определённые задачи, чтобы оказывать давление на наше правительство и правительство другой страны, чтобы достигать конкретных результатов, таких как подписание нового договора о контроле вооружений или санкции против Ирана. Мне просто не совсем понятно, какая сейчас будет повестка дня у президента Трампа и его администрации в отношении Владимира Путина.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2018 года.