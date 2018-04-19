NBC: Швейцария — среди наиболее предпочтительных вариантов для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

В преддверии встречи между американским президентом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном администрация Трампа добилась определённых успехов по одному из самых серьёзных вызовов — в поисках подходящего места для предстоящего саммита, сообщает NBC.

Как заявил изданию высокопоставленный американский чиновник, из списка возможных мест проведения встречи из соображений безопасности уже были исключены столица КНДР Пхеньян, Пекин и Монголия. Между тем американские чиновники настаивают на продвижении более нейтральных мест, желательно в Европе. В числе наиболее предпочтительных — Швейцария.

Также в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Швеция, сообщает издание со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил во вторник президент США Дональд Трамп, его администрация рассматривает пять возможных мест для встречи, которая, согласно планам, должна состояться либо в конце мая, либо в начале июня.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что директор ЦРУ Майк Помпео, который в скором времени может занять пост главы Госдепа, недавно совершил секретную поездку в Северную Корею и пообщался с Ким Чен Ыном, чтобы подготовить почву для будущей встречи лидеров США и КНДР.