NBC: Швейцария — среди наиболее предпочтительных вариантов для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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USA Today: США не должны расплачиваться за разрушенные Москвой сирийские города USA TODAY
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Fox News: американские левые убеждены, что расизма в отношении белых не бывает Fox News
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Польский политик: немцы хотели нас уничтожить, россияне — «только» освободить Interia
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Süddeutsche Zeitung: Россия завлекает интуристов и после ЧМ-2018 Süddeutsche Zeitung
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Американская актриса Шарлотта Рэй умерла в возрасте 92 лет
Американская актриса Шарлотта Рэй, известная по ситкомам «Разные линии» и «Факты из жизни», умерла в возрасте 92 лет.
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Власти Японии выразили протест России в связи с размещением самолётов на острове Итуруп
Япония заявила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, который относится к южной группе Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.
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Посольство в Индонезии не получало информации о пострадавших при землетрясении россиянах
Посольство России в Джакарте не получало информации о российских туристах, которые могли пострадать при землетрясении в Индонезии.
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В Москве 6 августа ожидается до +27 °С
В Москве в понедельник, 6 августа, ожидается до +27 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Премьер Японии выступил за личную встречу с Ким Чен Ыном
Японский премьер-министр Синдзо Абэ выступил за личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для разрешения проблемы ядерного разоружения.
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В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ
Минэкономразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта, что позволит уберечь финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Об этом пишет газета «Известия».
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Помпео выразил обеспокоенность «жестокостью иранского режима» против народа
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об обеспокоенности США сообщениями о «жестокости иранского режима против безоружных граждан».
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Полиция Испании задержала трёх членов ОПГ из Армении и Грузии
Полиция Испании задержала одного гражданина Армении и двух граждан Грузии по подозрению в связях с организованной преступностью.
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СМИ: Минтранс предложил довести федеральное финансирование ремонта дорог до 50%
Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023-2024 годам, сообщает газета «Известия».
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Посольство России в США выразило сожаление, что Госдеп «скатывается к мегафонной дипломатии»
Посольство России в Соединённых Штатах прокомментировало сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.
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В Новом Орлеане нашли заложенную в 1913 году «капсулу времени» с вещами конфедератов
В Новом Орлеане обнаружили «капсулу времени» с вещами времён Конфедерации, заложенную в 1913 году. Об этом сообщает CNN.
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СМИ: В Минтруда создадут программу антикоррупционного обучения для чиновников
В Министерстве труда и социальной защиты разработали поправки в закон «Об образовании в России», которые позволят утверждать типовые программы по вопросам противодействия коррупции.
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Помпео заявил, что Трамп намерен заставить Иран «вести себя как нормальная страна»
Вашингтон будет продолжать строгое соблюдение санкционного режима в отношении Тегерана до тех пор, пока иранское правительство не сменит свой курс радикальным образом.
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Опубликовано видео взрыва беспилотника во время выступления Мадуро
Глава издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал видео взрыва беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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Помпео заявил, что США задействуют санкции против Ирана
Соединённые Штаты задействуют санкции в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Охотского моря у западного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
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СМИ: США прорабатывают дополнительные меры по борьбе с кибератаками
Администрация Белого дома прорабатывает дополнительные меры, направленные на противодействие кибератакам на важные инфраструктуры США, которые якобы могут осуществить хакеры при поддержке Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
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Эр-Рияд замораживает новые торговые и инвестиционные сделки с Оттавой
Саудовская Аравия объявила о заморозке всех новых торговых и инвестиционных сделок с Канадой.
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Шевченко заявил о готовности дать показания по делу об убийстве Орхана Джемаля в ЦАР
Журналист Максим Шевченко заявил, что готов дать показания по делу об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля.
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Саудовская Аравия объявила посла Канады персоной нон грата
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило канадского посла персоной нон грата. Также королевство отзывает своего посла в Оттаве для консультаций.
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Посадивший сухогруз на мель у берегов Швеции российский капитан взят под стражу
Российский капитан, посадивший на мель у берегов Швеции сухогруз «Би-би-си Лагос», взят под стражу.
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Президент «Локомотива»: Миранчуки пока не чувствуют, что они готовы перейти в европейский клуб
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус ответил на вопрос о возможности перехода полузащитников Антона и Алексея Миранчуков в команды, выступающие в сильных европейских чемпионатах.
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Делегация из Сирии посетит Южную Осетию
Делегация Сирии посетит Южную Осетию для участия в торжествах по случаю десятилетия признания независимости республики, сообщил газете «Известия» председатель южноосетинского парламента Пётр Гассиев.
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Геркус прокомментировал слухи о желании «Локомотива» приобрести Смолова
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании железнодорожников приобрести форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
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Кадыров заявил, что чеченский опыт борьбы с терроризмом может быть полезен Сирии
Опыт Чечни в борьбе с международным терроризмом может быть полезен Сирии, считает чеченский лидер Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
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Сборная России выиграла ЧЕ по футболу среди игроков с церебральным параличом
Сборная России завоевала золотые медали проходившего в Нидерландах чемпионата Европы по футболу среди игроков с церебральным параличом.
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«Локомотив» может провести один из матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»
Российский футбольный клуб «Локомотив» может провести один из матчей группового раунда Лиги чемпионов на московском стадионе «Лужники», принимавшем финал чемпионата мира 2018 года.
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Число погибших при землетрясении в Индонезии превысило 80
Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 82.
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СМИ: «Зенит» продолжает переговоры с «Дженоа» по трансферу защитника сборной Уругвая Лаксальта
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» продолжает переговоры с итальянским «Дженоа» на предмет приобретения защитника сборной Уругвая Диего Лаксальта.
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Пять человек погибли при падении двухмоторного самолёта на автопарковку в Калифорнии
По меньшей мере пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолёта на автомобильную парковку около магазина в американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии.
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Новичок ЦСКА Бекао сравнил чемпионаты России и Бразилии по футболу
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, пополнивший состав армейцев в летнее трансферное окно, сравнил чемпионаты России и Бразилии, где он выступал за «Байю».
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Сигал заявил, что серьёзно относится к назначению спецпредставителем МИД России
Актёр Стивен Сигал заявил, что серьёзно относится к назначению на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
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Чалов подарил футболку юному болельщику ЦСКА после поражения от «Ростова»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подарил футболку юному болельщику армейцев после поражения команды от «Ростова» в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Смоленской области завели дело после гибели троих детей во время купания в реке
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей во время купания в реке Западная Двина в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
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«Ахмат» победил «Енисей» в матче второго тура РПЛ, проведя второй тайм в большинстве
В матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» на своём поле обыграл «Енисей» со счётом 1:0.
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В МИД Венесуэлы рассказали о первых итогах расследования покушения на Мадуро
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро. По словам дипломата, подготовка к покушению велась в американском штате Флорида и столице Колумбии Боготе.
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Сборная России лидирует в медальном зачёте ЧЕ по летним видам спорта по итогам четырёх дней турнира
Сборная России лидирует в медальном зачёте объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго, по итогам четырёх дней турнира.
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Российская велогонщица Шмелёва выиграла спринт на ЧЕ по летним видам спорта
Россиянка Дарья Шмелёва стала победительницей спринтерской гонки на треке в рамках объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго.
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Власти Греции сменили руководителей пожарной службы и полиции
Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции после лесных пожаров, обрушившихся на Восточную Аттику.
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В «Шальке» опровергли информацию о возможном переходе форварда сборной Швейцарии Эмболо в «Локомотив»
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хайдель опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что нападающий Брель Эмболо, принимавший участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швейцарии, может пополнить состав российского «Локомотива».
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Болтон: Трамп преподаёт Ким Чен Ыну мастер-класс в области дипломатии открытых дверей
Американский президент Дональд Трамп даёт лидеру КНДР Ким Чен Ыну мастер-класс, «как держать двери открытыми для кого-то». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News.
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Паршивлюк: ЦСКА будет тяжело, но армейцы умеют выжимать максимум из минимума
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу своей команды над ЦСКА во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В МЧС назвали возможную причину взрыва на химзаводе под Тулой
Одной из причин происшествия на химзаводе в Тульской области могло стать повреждение установки в одном из цехов предприятия. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
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Юниорская сборная России стала четвёртой на чемпионате Европы по баскетболу
Юниорская сборная России, составленная из игроков не старше 18 лет, заняла четвёртое место на чемпионате Европы по баскетболу в элитном дивизионе, который завершился в Латвии.
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Чернов объяснил поражение ЦСКА от «Ростова» недостатком мастерства в отдельных эпизодах
Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал игру команды в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», в котором армейцы потерпели поражение со счётом 0:1.
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В МИД Эквадора осудили покушение на Мадуро
Министерство иностранных дел Эквадора осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Мостовой: низкая результативность «Локомотива» может быть вызвана ошибками при подготовке к сезону
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой назвал возможные причины низкой результативности «Локомотива», забившего всего один мяч в восьми последних официальных матчах и ни разу не отличившегося в трёх поединках сезона-2018/19.
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Платформу «Ленинградская» планируют перенести к МЦК до конца года
Платформу «Ленинградская» планируют перенести к Московскому центральному кольцу до конца года, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
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В Смоленской области утонули трое детей
В реке Западная Двина утонули трое детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Мостовой поделился ожиданиями от матчей «Спартака» с ПАОК в Лиге чемпионов
Известный российский футболист Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в противостоянии с греческим ПАОК в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.