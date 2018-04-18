WP рассказала о совершенно секретной встрече директора ЦРУ с Ким Чен Ыном

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Число погибших при наводнении на Майорке возросло до 12
Число погибших в результате наводнения на острове Майорка увеличилось до 12, информирует служба по чрезвычайным операциям Балеарских островов.
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Мамаев: я вёл себя аморально
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что раскаивается в инцидентах, которые произошли в центре Москвы 8 октября.
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Захарова: информационная блокада Крыма прорвана на международном уровне
Информационная блокада Крыма прорвана на международном уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В Госдуме призвали проверить деятельность The Insider
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на деятельность интернет-портала The Insider.
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Полиция будет просить суд об аресте Кокорина и Мамаева
Московская полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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Мамаев рассказал, как проходил допрос
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который находится в следственном изоляторе, рассказал, сколько времени продолжался допрос.
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Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину
Задержанный в Германии Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве журналистки из Болгарии Виктории Мариновой, признал свою вину. Об этом сообщает телеканал NOVA.
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ФСИН: актёр из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО
Актёр Михаил Фатеев, известный по роли в сериале «Глухарь», покончил с собой в московском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН России.
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Путин встретится с президентом Египта 17 октября
Президент России Владимир Путин встретится 17 октября в Сочи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
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В РФС сообщили, что «Зенит» не обращался по поводу контракта с Кокориным
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов ответил на вопрос, обращался ли петербургский «Зенит» по поводу контракта нападающего Александра Кокорина.
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В США сообщили об ущербе фермерских хозяйств Польши от засухи в $1 млрд
Польские фермеры понесли убытки от засухи в 2018 году в размере $1 млрд. Больше всего пострадал урожай картофеля, рапса и сахарной свеклы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства США.
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Путин подписал закон о запрете въезда в Россию причастным к экстремизму иностранцам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность отказа во въезде в страну иностранцу, участвующему в деятельности экстремистских или террористических организаций.
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Нурмагомедов угрожает UFC разорвать контракт в случае увольнения Тухугова
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после отмены боя россиянина Зубайры Тухугова с представителем Ирландии Артёмом Лобовым.
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Жена космонавта Овчинина узнала об инциденте с «Союзом МС-10» от соседей
Светлана Овчинина, жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», в беседе с RT рассказала, что узнала об инциденте с кораблём от соседей.
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В Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю
В Литве памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас, демонтировали. Об этом заявил мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас.
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Порошенко анонсировал строительство 15 складов боеприпасов
Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал строительство в 2018 году 15 хранилищ боеприпасов с автоматическими системами охраны, исключающими совершение диверсий.
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СК возбудил уголовное дело после аварии «Союза МС-10»
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ после крушения корабля «Союз МС-10», заявили в пресс-службе СК России.
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Кокорин заявил, что его оскорблял следователь при допросе
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал об оскорблениях от следователя во время допроса.
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Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о группировке сил на случай атак со стороны Крыма
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT поделился мнением о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который рассказал, что 39 боевых бригад сформированы на крымском направлении.
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Рогозин рассказал о состоянии Овчинина и Хейга
Американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо, в результате аварии «Союза» они не получили травм.
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Трамп заявил, что США могут причинить ещё больше вреда экономике Китая
США могут нанести ещё более серьёзный ущерб китайской экономике, если КНР не пойдёт на договорённости по торговым вопросам. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Волкер прокомментировал возможное предоставление автокефалии УПЦ
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге в Брюсселе прокомментировал возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
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Экипаж корабля «Союз МС-10» прибыл на Байконур
Российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга доставили в аэропорт Крайний.
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Парламент Сирии ратифицировал договор о дружбе с Абхазией
Народный совет (парламент) Сирии ратифицировал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Абхазией.
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Трамп пообещал найти «фантастическую» замену Хейли
Президент США Дональд Трамп заявил, что найдёт достойную замену Никки Хейли на позицию постоянного представителя страны при ООН.
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Бой Тугухов — Лобов официально отменён из-за беспорядков на турнире UFC 229
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приняло решение отменить бой между россиянином Зубайром Тухуговым и представителем Ирландии Артёмом Лобовым из-за беспорядков, произошедших на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
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Кабаева защитила кандидатскую диссертацию
Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила степень кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
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В Госдуме оценили слова Порошенко о группировке сил на случай атак со стороны Крыма
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что на восточном и крымском направлениях сформированы 39 боевых бригад.
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Датский режиссёр намерен снять сериал об убитой журналистке Ким Валль
Датский сценарист и режиссёр Тобиас Линдхольм работает над мини-сериалом под названием The Investigation о шведской журналистке Ким Валль, которая была убита на борту частной подводной лодки Nautilus.
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Зюганов пожаловался Путину на предложение прокуратуры Хакасии по кандидату от КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору в связи с представлением прокуратуры Хакасии в региональный избирком об отмене регистрации Валентина Коновалова, кандидата в губернаторы республики от партии.
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Росстат сообщил о росте цен на топливо в первую неделю октября
Средние потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки.
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«Зенит» направит доходы от продаж футболок с Кокориным в детские дома
Руководство санкт-петербургского «Зенита» приняло решение направлять денежные средства, вырученные от продажи футболок с фамилией нападающего команды Александра Кокорина, в детские дома города.
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В Москве певица частично перекрыла движение на МКАД ради съёмок клипа
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратится в правоохранительные органы после того, как на МКАД было частично перекрыто движение из-за съёмок клипа певицы Yaxana.
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В Чечне оценили поведение бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в беседе с НСН оценил поведение молодого человека, бросившего банку в пассажира общественного транспорта в Москве.
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В МЖД заявили о снижении числа происшествий на железной дороге
Представители Московской железной дороги заявили о снижении числа происшествий на объектах, сообщает «Вечерняя Москва».
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В Новосибирске на подготовку проекта новой станции метро могут выделить 145 млн рублей
В Новосибирске могут выделить 145 млн рублей на подготовку проекта по строительству станции метро «Спортивная», передаёт портал ВашГород.ру.
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Эксперт прокомментировал инициативу в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
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В Оренбурге приостановили работу школы, где обрушился потолок
В Оренбурге приостановили работу школы №24, где в начале недели обрушился потолок. Об этом сообщает RIA56.
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В МВД рассказали об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были задержаны по подозрению в хулиганстве, обеспечены в изоляторе временного содержания только тем, что предусмотрено законом, заявил представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов в эфире телеканала «Россия 1».
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Мамаев объяснил, почему они с Кокориным устроили драки
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев испытывает чувство стыда за драки, которые он вместе со своим другом нападающим «Зенита» Александром Кокориным устроили 8 октября.
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В ХМАО проводят проверку в связи с падением ребёнка из окна
В Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку из-за падения ребёнка из окна, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
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В УПЦ КП сообщили о двух важных решениях Синода по Украине
Синод Вселенского патриархата принял два важных для Украины решения, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.
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Сторожевой корабль «Пытливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вернулся в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море.
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В Татарстане задержан главарь российского крыла «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ заявили о задержании в Татарстане главаря российского крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.
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Борт МЧС доставил в Петербург тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону и Севастополя
Спецборт МЧС России доставил в Санкт-Петербург тяжелобольных детей и беременную женщину из Ростова-на-Дону и Севастополя, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу.
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Роспотребнадзор заявил о низком уровне активности гриппа и ОРВИ в октябре
Роспотребнадзор рассказал об уровне активности гриппа и ОРВИ в октябре 2018 года, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт службы.
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Адвокат попросил суд частично разморозить счета Петросяна и Степаненко
Адвокат Сергей Жорин просит суд частично разморозить счета юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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Тренер Макгрегора отрицает оскорбления Нурмагомедова на религиозной почве
Тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Дилон Дэнис заявил, что не оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова во время поединка на турнире UFC 229 в американском Лас-Вегасе.
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Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января
Россия до января 2019 года определится с позицией относительно членства в Совете Европы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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СК просит арестовать вице-президента ОАК по делу о мошенничестве
Следствие попросило арестовать вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.