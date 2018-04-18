WP рассказала о совершенно секретной встрече директора ЦРУ с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майк Помпео «на пасхальные выходные» совершил в качестве посланника президента Трампа «совершенно секретную» поездку в Северную Корею, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на два неназванных источника.

Необычная встреча между одним из самых надёжных эмиссаров Трампа и авторитарным руководителем государства-изгоя была нацелена на то, чтобы заложить основу для прямых переговоров между Дональдом Трампом и Кич Чен Ыном по программе ядерных вооружений КНДР.

Эта тайная миссия, о которой ранее ничего не сообщалось, состоялась вскоре после того, как Помпео был выдвинут на пост госсекретаря.

«Я настроен оптимистично относительно того, что правительство США сможет создать для этого надлежащие условия, чтобы президент и северокорейский лидер смогли провести этот разговор, который поставит нас на путь достижения дипломатического результата, столь необходимого Америке и всему миру», — заявил на прошлой неделе Помпео комитету сената по международным делам на слушании по утверждению его кандидатуры на пост главы Госдепа.

В этот вторник президент США Дональд Трамп, похоже, намекнул на эту экстраординарную личную встречу между Ким Чен Ыном и Майком Помпео, заявив, что Вашингтон провёл прямые переговоры с Пхеньяном «на очень высоком уровне». Однако американский лидер сообщать детали не стал.

«У нас состоялись прямые переговоры с Северной Кореей на очень высоком уровне, крайне высоком уровне», — заявил он.

Трамп также заявил, что за стол переговоров с Ким Чен Ыном он сядет, вероятно, в начале июня, «если не раньше». Встреча Помпео с лидером КНДР, как отмечает издание, стала самым серьёзным контактом между двумя странами с 2000 года, когда Мадлен Олбрайт, занимавшая в то время пост госсекретаря США, встретилась для обсуждения стратегических вопросов с тогдашним северокорейским лидером Ким Чен Иром. Где-то через неделю после поездки Помпео в КНДР американские официальные лица подтвердили готовность Пхеньяна обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова.

Как отмечает The Washington Post, у США нет дипломатических связей с Северной Кореей, однако американские дипломаты всё же посещают эту страну, кроме того, Вашингтон использовал для общения с Пхеньяном несколько негласных каналов.