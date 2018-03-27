WP: в пассажире «таинственного поезда» опознали Ким Чен Ына

Накануне в Пекин прибыл «необычный поезд», в котором с большой долей вероятности мог находиться Ким Чен Ын, пишет The Washington Post. По мнению китайских экспертов, этот негласный визит связан с предстоящей встречей лидера КНДР с американским президентом.

В понедельник на вокзал Пекина прибыл «необычный, тщательно охраняемый» поезд. После наступления ночи автомобильная процессия покинула станцию, отправившись в сторону гостиницы, где часто останавливаются первые лица иностранных государств, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, со времени таинственного визита в китайскую столицу прошло уже больше суток. Однако до сих пор не совсем ясно, кто именно был в этом поезде и почему. Ким Чен Ын? Его сестра? Или кто-то ещё?

Белый дом не может ничего подтвердить. Южнокорейцы молчат. А официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявляет, что она «не располагает информацией» о странном зелёно-жёлтом поезде или очень-очень длинном кортеже лимузинов.

По словам The Washington Post, китайские пользователи интернета, искавшие ответ на эту загадку, зашли в тупик. Во вторник тремя из десяти самых популярных запросов в местной социальной сети Weibo стали «Ким Чен Ын», «Северная Корея» и «Толстячок Третий» — популярное в Китае прозвище лидера КНДР.

Тот факт, что власти обходят этот визит молчанием, выглядит особенно примечательным, учитывая его время. Таинственный состав прибыл в Пекин в преддверии встречи Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и возможных переговоров с президентом Трампом, обращает внимание издание.

Китайские эксперты отказались выдвигать предположение, кто именно был в поезде. Но, по их мнению, приезд Ким Чен Ына в Китай перед встречей с Трампом и Чжэ Ином выглядит весьма логичным.

«Проблему северокорейского ядерного оружия невозможно решить, если полагаться исключительно на переговоры между КНДР и США. Ведь по сути это вопрос региональной безопасности, а не вопрос отношений между КНДР и США», — считает Чжан Ляньгуй из Института международных стратегических исследований при партшколе ЦК КПК.

Некоторые аналитики также напомнили, что северокорейское руководство имеет привычку проводить свои зарубежные встречи тайно. В частности, такой подход практиковал отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир, о визитах которого обычно сообщалось постфактум.

Внимание остальных стран в регионе также было приковано к необычному поезду. «Мы обратили внимание на это движение на севере несколько дней назад и пристально следили за ним», — сообщил представитель президента Южной Кореи. Но он добавил, что не может подтвердить личность визитёра.

Южнокорейская и японская пресса безапелляционно утверждают, что «таинственной очень важной персоной» был Ким Чен Ын. Если это так, то северокорейский лидер совершил свою первую поездку за рубеж, заключает The Washington Post.