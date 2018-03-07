Independent: США вводят санкции против КНДР в ответ на убийство брата Ким Чен Ына

США накладывают на КНДР новые санкции после заключения о том, что сводный брат Ким Чен Ына был убит Пхеньяном с использованием химического оружия, сообщает The Independent. При этом новые ограничительные меры вводятся на фоне надежд администрации Трампа на наметившийся прогресс в переговорах с Северной Кореей.

США вводят новые санкции против КНДР за применение Северной Кореей химического оружия с целью совершения убийства сводного брата Ким Чен Ына, передаёт The Independent.

По сообщению Госдепартамента, США пришли к заключению, что Ким Чен Нам был убит властями КНДР и для убийства использовалось отравляющее вещество VX.

«США осуждают использование химического оружия для совершения убийства», — цитирует издание слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт, которая добавляет, что Северная Корея продемонстрировала неуважение к международным нормам, направленным против химического оружия.

Издание напоминает, что Ким Чен Нам был убит в прошлом году в аэропорту Куала-Лумпура. По данным следствия, исполнительницами преступления стали две женщины, которым и были предъявлены обвинения.

Хотя США неоднократно накладывали санкции на КНДР в ответ на ядерные и ракетные испытания, в этот раз ограничительные меры вводятся на фоне того, как администрация Трампа разглядела возможность для улучшения отношений с Северной Кореей.

После того как Северная Корея использовала зимние Олимпийские игры 2018 года для начала переговоров с Южной Кореей, которые состоялись в Пхеньяне, Сеул объявил о желании КНДР вести переговоры о возможном отказе от ядерного оружия.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп счёл, что в ситуации вокруг Северной Кореи впервые за долгие годы наметился прогресс.

«Возможный прогресс в переговорах с Северной Кореей. Впервые за многие годы все заинтересованные стороны прилагают серьёзные усилия. Мир смотрит и ждёт», — написал Трамп на своей страничке в Twitter и добавил, что, «может быть, это ложные надежды, но США готовы делать всё возможное в любом направлении», передаёт The Independent.