Welt: от встречи Трампа и Кима можно ждать как новой войны, так и глобальной разрядки
Запланировав встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Дональд Трамп хочет повторить то, что сделал в 1972 году Ричард Никсон с Мао Цзэдуном: «встретиться с заклятым врагом США», пишет журналист Die Welt Торстен Крауэль. Однако это не так удивительно: отец нынешнего лидера Ким Чен Ир отправил в 1999 году к Биллу Клинтону своего приближённого, маршала северокорейской армии, после чего министр иностранных дел США вылетел в Пхеньян.
«Позже говорили, что тогда обе стороны были в миллиметре от примирения, однако затем к власти пришёл Джордж Буш, и всё изменилось», — отмечает автор материала. Кроме того, в 2009 году Ким Чен Ир взял в заложники американцев и принял на тот момент уже экс-президента Клинтона в Пхеньяне.
В ходе этого инцидента лидер Северной Кореи фактически предложил США союз, обосновав это тем, что Пхеньян — это «не вечный враг США», а ядерное вооружение используется только для обороны. Если Америка не враг, то ядерное оружие Северной Кореи, возможно, направлено против Китая и Японии. «У корейцев хорошая память. Их полуостров всегда был яблоком раздора, когда великие соседи Китай, Россия и Япония спорили между собой», — отмечает Крауэль.
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