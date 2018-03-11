Welt: от встречи Трампа и Кима можно ждать как новой войны, так и глобальной разрядки

Запланированная встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном представляет собой аналог встречи Ричарда Никсона с «заклятым врагом США» Мао Цзэдуном, пишет Die Welt. По мнению издания, переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном могут вылиться в «новые конфликты, угрозы, в новую корейскую войну или же в первый многосторонний договор о безопасности в Восточной Азии».

Запланировав встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Дональд Трамп хочет повторить то, что сделал в 1972 году Ричард Никсон с Мао Цзэдуном: «встретиться с заклятым врагом США», пишет журналист Die Welt Торстен Крауэль. Однако это не так удивительно: отец нынешнего лидера Ким Чен Ир отправил в 1999 году к Биллу Клинтону своего приближённого, маршала северокорейской армии, после чего министр иностранных дел США вылетел в Пхеньян.

«Позже говорили, что тогда обе стороны были в миллиметре от примирения, однако затем к власти пришёл Джордж Буш, и всё изменилось», — отмечает автор материала. Кроме того, в 2009 году Ким Чен Ир взял в заложники американцев и принял на тот момент уже экс-президента Клинтона в Пхеньяне.

В ходе этого инцидента лидер Северной Кореи фактически предложил США союз, обосновав это тем, что Пхеньян — это «не вечный враг США», а ядерное вооружение используется только для обороны. Если Америка не враг, то ядерное оружие Северной Кореи, возможно, направлено против Китая и Японии. «У корейцев хорошая память. Их полуостров всегда был яблоком раздора, когда великие соседи Китай, Россия и Япония спорили между собой», — отмечает Крауэль.

По мнению автора материала, Ким Чен Ын действует с позиции силы, в отличие от своего отца, и готов сделать «убедительное предложение, несмотря на все санкции». Однажды переговоры между Северной и Южной Кореей, Японией, Китаем, Россией и США провалились из-за двойной игры Пхеньяна, который стремился выиграть время на вооружение. Новое стремление Пхеньяна к разрядке может привести к новым переговорам, которые могут вылиться в новые конфликты, угрозы, в новую корейскую войну или же в первый многосторонний договор о безопасности в Восточной Азии.

Первые ядерные испытания Ким Чен Ына в 2017 году были аналогом «демонстративных экспериментов» Мао. С тех пор американские спецслужбы считают «убедительным» заявление Кима о том, что Северная Корея в настоящее время представляет собой «стратегическое государство». Ким Чен Ын хочет этим воспользоваться и вести переговоры с Америкой. Возможно, что он хочет «мошенничать, обманывать», как это делали его отец и дед, чтобы выиграть время и добиться ослабления санкций.

Однако всё это не означает, что Северная Корея откажется от своего ядерного оружия и не променяет его на гарантии безопасности извне. США не в состоянии обеспечить существования Северной Кореи, так как «не дают диктатурам никаких гарантий существования».

Однако Америка хочет сдерживать подобные страны с помощью многосторонних договоров, а также замораживать региональные конфликты. Стремление Пекина к власти вызывает недовольство Пхеньяна. Имеются даже основания считать, что северокорейское ядерное вооружение — это средство защиты от Пекина, отмечает Крауэль.

Трамп мог бы использовать разоружение Северной Кореи как вознаграждение за общее решение, предусматривающее отказ Китая, России и Америки от власти в пользу общего соглашения. Однако для этого ему необходимо мыслить в многостороннем формате, резюмирует автор Die Welt.