Советник Буша: встреча в Китае поставила Ким Чен Ына в ряд с лидерами великих держав

Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина не только показывает, что Китай по-прежнему остаётся союзником Пхеньяна, но и ставит северокорейского лидера на один уровень с главами великих держав, заявил в эфире CNN советник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хэдли. Кроме того, по его мнению, «дипломатическое наступление» Ким Чен Ына вкупе с предложением Дональду Трампу встретиться по-настоящему изменило политический расклад на Корейском полуострове.

Мистер Хэдли, добро пожаловать на программу!

СТИВЕН ХЭДЛИ, бывший советник президента США по национальной безопасности: Спасибо, что пригласили.

Давайте начнём, прежде всего, с того, что вы думаете об этом неожиданном, удивительном визите Ким Чен Ына в Китай? Каков стратегический контекст этой поездки?

СТИВЕН ХЭДЛИ: Для Китая этот визит очень важен, потому что в каком-то смысле желание Трампа встретиться с Ким Чен Ыном слегка оттеснило Китай на второй план. Это событие возвращает Китаю центральную роль, так как исход этого спора (о ядерной программе Северной Кореи. — ИноТВ), разумеется, напрямую касается их интересов.





Что касается Ким Чен Ына, то эта поездка показывает, что, хотя Китай вместе с США и другими странами поддержали резолюцию Совбеза ООН (о введении санкций. — ИноТВ), Пекин всё равно остаётся его союзником. И, наконец, как встреча с президентом Си, так и грядущие переговоры с президентом Трампом выгодны Ким Чен Ыну: эти события ставят его на один уровень с лидерами двух великих держав. Так что эта встреча служит многим целям.

Согласны ли вы с тем — я упоминала об этом в своём предварительном комментарии, — что на самом деле это дипломатическое наступление начал Ким Чен Ын?

СТИВЕН ХЭДЛИ: В каком-то смысле, мне кажется, это так. Когда он провёл переговоры с южнокорейцами, после чего те сообщили президенту Трампу о предложении Ким Чен Ына встретиться, это была настоящая инициатива. И президент Трамп отреагировал быстро и гибко, заявив о своей готовности встретиться. В плане мирных вариантов решения этого вопроса (о ядерной программе. — ИноТВ) расклад действительно изменился.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 марта 2018 года.