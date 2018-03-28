CNN: Си и Ким устроили исторический «перезапуск» в Пекине

Как подтвердили СМИ Китая и Северной Кореи после многочисленных слухов и предположений, Ким Чен Ын действительно приехал в Пекин по приглашению Си Цзиньпина, передаёт CNN. Это первая зарубежная поездка для лидера КНДР. По мнению канала, таким образом Ким хочет заручиться поддержкой Пекина перед встречами с главами Южной Кореи и США, а Си намерен усилить позиции в переговорах по ядерному разоружению Пхеньяна.

Китай укрепляет свои позиции в качестве ключевого игрока в процессе ядерного разоружения Корейского полуострова. Как сообщают северокорейские СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин принял (ответное. — ИноТВ) приглашение Ким Чен Ына.

В последние два дня активно ходили слухи о том, что на поезде, прибывшем в Пекин без каких-либо предварительных объявлений, приехал сам северокорейский лидер. И вот наконец государственные СМИ обеих стран подтвердили, что в поезде действительно находился Ким Чен Ын, приехавший (в Китай. — ИноТВ) по приглашению господина Си.

Подробнее о том, что сейчас происходит между Северной Кореей и её ближайшим союзником, в прямом эфире из Пекина нам расскажет Эндрю Стивенс. Эндрю, что известно о том, что они там обсуждают? В чём реальная цель их встречи?

ЭНДРЮ СТИВЕНС, корреспондент CNN: Мы не знаем деталей их беседы, Макс. Единственное, что сообщила китайская сторона, — это то, что Ким Чен Ын действительно приехал в Пекин и действительно встретился с Си Цзиньпином. Также известно, что в честь Кима и его супруги прошлым вечером устроили роскошный банкет. Но если говорить о каких-то более конкретных подробностях, их пока мало.

Один из наших продюсеров как раз сообщает сейчас с пресс-конференции в Министерстве иностранных дел, что китайскую сторону прямо спросили, возможно ли, что Си Цзиньпин теперь ослабит санкции, введённые в отношении Северной Кореи. Китай активно прибегал к международным санкциям, будучи столь значительной экономической артерией для Северной Кореи. Ответ китайцев не дал оснований предполагать, что эти санкции будут сняты.

Таким образом, Макс, по сути, для Северной Кореи это шанс устроить, скажем, «перезапуск» отношений с Китаем, которые были весьма непростыми с тех пор, как Ким Чен Ын пришёл к власти в 2011 году. Ким впервые выехал за пределы Северной Кореи, и Си — первый мировой лидер, которого он встретил. И эта встреча в столь многих аспектах наиболее важна для Ким Чен Ына.

Как я уже отметил, речь идёт о целой экономической артерии — Китай контролирует порядка 95 процентов международной торговли Северной Кореи. Так что Ким Чен Ыну необходимо привлечь Китай на свою сторону перед предстоящими важнейшими встречами сначала с лидером Южной Кореи в следующем месяце, в апреле, а затем в мае с Дональдом Трампом. Что получит от этого Китай? Что ж, Китай получает место за главным столом переговоров. Пекин получит влияние в грядущих обсуждениях. Китай всегда ясно заявлял, что хочет ядерного разоружения Корейского полуострова, но при этом также хочет принимать участие в обсуждении будущего этого региона, Макс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 марта 2018 года.