Global Times: переизбрание Путина гарантирует укрепление российско-китайских отношений

В новый президентский срок Владимира Путина не стоит ждать изменения внешнеполитического курса Москвы. Она и дальше будет придерживаться жёсткой позиции по отношению к Западу и продолжать «разворот на восток», пишет политолог Дин Сяосин в Global Times. И хотя приоритетом для Кремля станет решение социально-экономических проблем страны, укрепление взаимодействия с Китаем может в этом помочь.

Переизбрание Владимира Путина президентом гарантирует, что отношения стратегического сотрудничества между Россией и Китаем в дальнейшем будут лишь развиваться и углубляться, утверждает политолог Дин Сяосин из Китайского института современных международных отношений в своей статье для Global Times.

Российский президент, несомненно, дружески расположен к Поднебесной. За последние десять с лишним лет Путин стал одним из немногих высокопоставленных российских лидеров, совершивших многократные поездки в Китай, а также множество раз говоривших о важности отношений между Москвой и Пекином.

По словам автора статьи, взгляд Владимира Путина на Поднебесную хорошо отражён в статье президента под названием «Россия и меняющийся мир». Там лидер заявил, что рост китайской экономики — «отнюдь не угроза» для России, а «шанс». «Процветающий и стабильный Китай нужен России, и, в свою очередь, Китаю, уверен, нужна сильная и успешная Россия», — цитирует Путина аналитик. В своём обращении к Совету Федерации в начале марта этого года российский лидер практически не затрагивал тему внешней политики, однако отдельно отметил значимость стратегического партнёрства с Пекином.

Кроме того, благоприятному развитию российско-китайских отношений способствуют и хорошие межличностные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. По истечении пяти лет взаимодействия российский и китайский лидеры регулярно встречаются 4-5 раз в год, что позволяет строить отношения взаимного доверия между странами, а также укреплять личную дружбу между руководителями, уверен Дин Сяосин.

С началом нового президентского срока Владимира Путина положение Китая во внешнеполитическом курсе Москвы укрепится ещё сильнее. Украинский кризис заставил Кремль в корне изменить свою стратегию. После распада СССР Россия всегда стремилась «слиться с Западом», с Европой. Даже сам Владимир Путин одно время поддерживал идею создания единого пространства «от Лиссабона до Владивостока». Однако Запад «всё никак не хотел принимать Россию».

Украинский кризис подтолкнул Россию к тому, чтобы отказаться от попыток присоединиться к Западу и начать «разворот на восток». С тех пор Москве и Пекину удалось добиться нескольких «прорывов» в своём сотрудничестве, включая большую сделку по строительству совместного газопровода. Как подчёркивает эксперт, в условиях западных санкций китайские инвестиции и технологии, как и проект «Один пояс — один путь», могут помочь России стимулировать развитие Дальнего Востока и Сибири.

В краткосрочной перспективе в новый президентский срок Владимира Путина отношения между Россией и Западом вряд ли улучшатся — напротив, существует риск возникновения периодических конфликтов и трений, как в случае с Великобританией. Как настаивает Дин Сяосин, в ближайшее время российский президент не изменит своей внешней политики: Путин и дальше будет проводить жёсткий курс по отношению к Западу, до последнего защищая интересы своей страны. С другой стороны, Россия будет активно развивать отношения с незападными странами, поэтому стратегия «разворота на восток» всё ещё в силе.

В новый срок приоритетом для президента Путина станет решение социально-экономических проблем его страны, а это, по мнению автора статьи, шанс углубить отношения между Москвой и Пекином, которые могут оказаться полезными для развития России. У сотрудничества между странами огромный потенциал в области энергетики, высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры и коммуникаций.

На сегодня российско-китайские отношения развиваются на прочном фундаменте, в «самый благоприятный с исторической точки зрения период». И если лидеры обеих стран поспособствуют, то эти отношения в дальнейшем могут принести ещё более внушительные результаты, считает китайский аналитик.