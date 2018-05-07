Welt: против Путина могут быть тысячи, но за него — миллионы

Вряд ли Владимиру Путину удастся добиться серьёзных улучшений в экономике в ближайшие шесть лет его президентского срока, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Тем не менее россияне по-прежнему поддерживают лидера Кремля, и даже если несколько тысяч человек настроены против него, миллионы граждан — на стороне президента.

Кристоф Ваннер следил за церемонией инаугурации в Москве. Итак, Путин будет президентом ещё шесть лет. Как ты оцениваешь его речь, как он держался?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt (TV): Путин говорил в первую очередь о том, что всё должно быть улучшено. Он делал так и все последние годы. Только в отношении российской экономики было сделано очень мало для перемен к лучшему. Послушаем, что Путин на этот раз сказал по поводу благосостояния.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего. От всего сердца благодарю граждан России.

Кристоф, в преддверии этого события проходили массовые протесты, которые были жестоко подавлены, было множество задержаний. Как будет обстоять дело во внутренней политике в эти новые шесть лет с Путиным у власти?

КРИСТОФ ВАННЕР: Для начала нужно сказать вот о чём: эти кадры, которые мы видели из Москвы и других городов, — они, разумеется, крайне жёсткие, иначе не скажешь. То, что постоянно творит российская полиция, невыносимо. Но эти кадры несколько искажают общую картину. Здесь есть тысячи людей, настроенных против Путина, — возможно, даже десятки тысяч тех, кто резко против него. Однако при этом есть миллионы, которые по-прежнему поддерживают российского президента. Его популярность высока, как и раньше, и на выборах он победил всё-таки с блестящим результатом — 76 процентов. Возможно, что-то здесь подкрутили с помощью махинаций, но он бы победил на выборах и без всяких махинаций вовсе, и это необходимо отметить. Путин популярен.

Его полицейский аппарат всегда действует жёстко, и в итоге появляются кадры, которые мы видели. Но, как я сказал, они несколько искажают реальность. Теперь он будет управлять страной ещё в течение шести лет. Во внутренней политике он постарается обеспечить улучшение, в первую очередь, в экономическом плане. По моему прогнозу, это ему не удастся, потому что коррупция здесь разъедает всё. Во внешней политике он снова попытается найти места военных действий, которые для него, если можно так сказать, выгодны, которые он может использовать для внутренней политики — горячие точки, в которых Россия может проявить себя как военная держава. Вот что будет происходить во внешней политике. Возможно даже, что следующей ареной боевых действий станет Ливия.

А как будут развиваться события дальше, по прошествии этих шести лет, будущее покажет. Уйдёт ли Путин из власти? В этом здесь многие сомневаются. Возможно, он изменит Конституцию и сделает из президентской системы парламентскую, и тогда продолжит управлять страной в качестве премьер-министра.

Это был Кристоф Ваннер в Москве, большое спасибо за комментарий.

Дата выхода в эфир 07 мая 2018 года.