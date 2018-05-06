Parlamentní Listy: Юнкер прав — Европе нужна Россия

В своей недавней статье глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал восстановить контакты с Россией и общаться с ней на равноправных условиях. К этим словам должны прислушиваться все члены ЕС, которые ошибочно рассчитывают на сотрудничество и поддержку США, пишет обозреватель Parlamentní Listy Йиржи Вывадил.

Сегодня мы наблюдаем столкновение между закостенелым и отжившим мэйнстримом и мятежными силами, которые борются с истеблишментом и принимают самые разные формы. Удивительно радикальным образом во главе этих мятежных сил встала, возможно, наиболее влиятельная фигура ЕС — председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет обозреватель Parlamentní Listy Йиржи Вывадил.

«Трогательный призыв» Юнкера, опубликованный изданием Politico, касается Владимира Путина, России и Европы. Эти слова в обязательном порядке каждое утро должны читать чешские СМИ, политологи и представители Министерства иностранных дел, которые до сих пор мыслят категориями холодной войны, считает автор статьи.

Глава Еврокомиссии настаивает: «Европе необходимо восстановить контакт с Россией, ведь последняя является крупным игроком. Мы должны научиться разговаривать с русскими на равноправных условиях».

По словам чиновника, на его «друга Владимира Путина» в своё время очень неприятно подействовали слова президента Обамы, когда тот заявил, что Россия — всего лишь региональная держава. «Если Россия чем-то и не является, так это региональной державой. Мы, европейцы, иногда мним себя хозяевами мира и забываем, что являемся маленькой и слабой частью вселенной. Мы теряем экономическую мощь», — подчёркивает Юнкер.



Вывадил отмечает, что чешские политики и СМИ упиваются такими словами как «евроатлантические ценности» и «союзничество». Но в действительности эти понятия сегодня всего лишь виртуальные.

Трамп не упускает ни одной возможности, чтобы подчеркнуть: он хочет максимального сотрудничества с отдельными странами Европы, а ЕС его не интересует. Когда к нему приезжают «мнимые лидеры «европейского локомотива» французский президент Макрон и немецкий канцлер Меркель, то первого он увещевает красивыми словами, а ко второй относится, как к «назойливой мухе». Но самое главное, что глава Белого дома не отказывается от своих намерений ужесточить позицию в отношении Евросоюза.

«В отличие от наших политических и медиаглупцов Юнкер понимает реальную ситуацию и, выбирая между Трампом и Путиным, встаёт на сторону последнего», — обращает внимание колумнист. По его мнению глава Еврокомиссии знает, что евроатлантическое союзничество как минимум на данном этапе является фикцией, и что Европа должна искать естественного для себя политического союзника, коим и является Россия. Ведь в мировых масштабах только она одна может противостоять Америке.

Автор статьи уверен, что время работает на Путина. Утрата Западом геополитического господства в сирийском конфликте и выдвижение на первый план России и её союзников влияют на новую расстановку сил в мире.

«Мы живём в переломный период. Все меняется и будет меняться. Возможно, незаметно. Что-то останется, а что-то исчезнет. В одном Юнкер прав, что бы мы о нем ни думали: Европе нужна Россия», — заключает Йиржи Вывадил.