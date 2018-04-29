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Юнкер: Европе нужно научиться разговаривать с Россией как с равной

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Европе необходимо восстановить контакт с Россией, ведь последняя является крупным игроком, — об этом, как сообщает Politico, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Мы должны научиться разговаривать с русскими на равноправных условиях», — добавил он.
Юнкер: Европе нужно научиться разговаривать с Россией как с равной
Reuters
Европе и России необходимо «восстановить контакт» и оставить позади «риторику холодной войны». Об этом, как сообщает Politico, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью голландской газете Trouw.
 
«На моего друга Владимира Путина — ведь мы дружим уже много лет, даже несмотря на то что сейчас нельзя говорить о том, Путин является вашим другом — в своё время очень неприятно повлияли слова президента Обамы, когда тот заявил, что Россия — всего лишь региональная держава», — отметил Юнкер.
 
Если Россия уж чем-то и не является, так это региональной державой, указал он.
 
«Мы должны научиться разговаривать с русскими на равноправных условиях, — считает председатель Еврокомиссии. — Нам нужно восстановить контакт».
 
По его мнению, Россия — «крупный игрок», и без неё для Европы не может быть никакой повестки дня в сфере безопасности.
 
«Мне не нравится текущая риторика холодной войны», — добавил при этом Юнкер.
 
Как отмечает издание, эти слова председателя Еврокомиссии прозвучали на фоне повышенной напряжённости между ЕС и Россией в связи с присутствием последний в Сирии, предполагаемой причастностью Москвы к атаке нервно-паралитическим веществом в Солсбери, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы других стран.
 
Юнкер также предупредил, что сила Европы на мировой арене падает, поскольку появляются другие крупные державы.
 
«Мы, европейцы, иногда мним себя хозяевами мира, — заявил он. — Мы забываем, что являемся маленькой и слабой частью вселенной. Мы теряем экономическую мощь. Доля нашего внутреннего валового продукта в мире медленно, но уверенно снижается с 25% до 18-16%».
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источник
Politico США Северная Америка
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