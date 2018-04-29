Юнкер: Европе нужно научиться разговаривать с Россией как с равной

Европе и России необходимо «восстановить контакт» и оставить позади «риторику холодной войны». Об этом, как сообщает Politico, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью голландской газете Trouw.

«На моего друга Владимира Путина — ведь мы дружим уже много лет, даже несмотря на то что сейчас нельзя говорить о том, Путин является вашим другом — в своё время очень неприятно повлияли слова президента Обамы, когда тот заявил, что Россия — всего лишь региональная держава», — отметил Юнкер.

Если Россия уж чем-то и не является, так это региональной державой, указал он.

«Мы должны научиться разговаривать с русскими на равноправных условиях, — считает председатель Еврокомиссии. — Нам нужно восстановить контакт».

По его мнению, Россия — «крупный игрок», и без неё для Европы не может быть никакой повестки дня в сфере безопасности.

«Мне не нравится текущая риторика холодной войны», — добавил при этом Юнкер.

Как отмечает издание, эти слова председателя Еврокомиссии прозвучали на фоне повышенной напряжённости между ЕС и Россией в связи с присутствием последний в Сирии, предполагаемой причастностью Москвы к атаке нервно-паралитическим веществом в Солсбери, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы других стран.

Юнкер также предупредил, что сила Европы на мировой арене падает, поскольку появляются другие крупные державы.

«Мы, европейцы, иногда мним себя хозяевами мира, — заявил он. — Мы забываем, что являемся маленькой и слабой частью вселенной. Мы теряем экономическую мощь. Доля нашего внутреннего валового продукта в мире медленно, но уверенно снижается с 25% до 18-16%».