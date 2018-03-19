Обозреватель NYT: Путин — это «тигр, набрасывающийся на добычу»

Президент России Владимир Путин, по словам обозревателя The New York Times Брета Стивенса, обладает таким качеством, как «безнравственность», но при этом, в отличие от европейских лидеров, его нельзя упрекнуть в том, что он «вял, бледен или не хочет идти на отважный шаг». По мнению Стивенса, Путин — это «тигр, набрасывающийся на добычу», и пока ему разрешают набрасываться, он будет продолжать завоёвывать новых поклонников и побеждать на будущих выборах — «и не только на своих собственных».

«В политике не обо всём можно сказать с уверенностью, но одно точно: Владимир Путин будет переизбран на четвёртый президентский срок на фальшивых выборах в это воскресенье. Более важный вопрос заключается в том, на каких ещё выборах в ближайшие годы Путин может победить», — пишет обозреватель The New York Times Брет Стивенс.

На выборах в Италии в этом месяце крупную победу одержали симпатизирующие Путину партии «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд». Новый канцлер Австрии, молодой Себастьян Курц, состоит в коалиции с ультраправой Австрийской партией свободы, которая в 2016 году заключила контракт с «марионеточной политической партией» Путина «Единая Россия» в целях «обмена опытом и делегациями». В парламентских выборах в Германии в прошлом году значительного успеха добились Свободная демократическая партия Германии и «Альтернатива для Германии». Обе эти партии пользуются популярностью у «пропутинских избирателей».

Список можно продолжать: в Греции с 2015 года у власти находится дружественное России левое правительство Алексиса Ципраса, в Венгрии — правое правительство Виктора Орбана. На президентских выборах во Франции второе место заняла Марин Ле Пен. В США на президентских выборах в 2016 году победил Дональд Трамп.

В Великобритании Путин также добился успеха. В 2015 году лидером Лейбористской партии стал Джереми Корбин, который в 2011 году назвал НАТО «опасностью для мира во всём мире». Путин также победил год спустя на референдуме по брекситу, который «изолировал Великобританию и ускорил тенденцию к европейской дезинтеграции».

Именно в этом свете следует рассматривать покушение на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, считает Стивенс.

Есть способы, позволяющие устранить врага, не привлекая внимание. Использование «экзотического химического вещества», производившегося в одной из лабораторий СССР, не является одним из таких способов. Для этого есть более удачные моменты, и «канун повторной коронации» Путина не является одним из таких моментов. Это напоминает убийство не щадившей Кремль журналистки Анны Политковской, которое случилось 7 октября 2006 года — в 54-й день рождения Путина.

Это нападение не было простым актом мести. Это, как утверждает обозреватель The New York Times, было «заявлением о превосходстве». Показное пренебрежение, с которым Кремль относится к британскому правительству, с тех пор как Тереза Мэй на этой неделе выдвинула обвинения против России, демонстрирует: «Мы можем это сделать. Вы не можете тронуть нас. Мы выигрываем. Вы слабы».

И то, что в США у власти находится президент Дональд Трамп, который до недавних пор был «без ума» от Путина и который ввёл «неэффективные санкции» против России за вмешательство в выборы, никак «не помогает» ни Великобритании, ни остальной Европе.

Это не поможет и в том случае, если — «в битве за европейские сердца и умы» — администрация Трампа не будет благосклонна к путинской России. Когда Америка сажает в Овальный кабинет «простофилю», «хитрый злодей» в Кремле выглядит на этом фоне привлекательнее.

Но более серьёзная проблема Европы «перед лицом последовательной агрессии» Путина заключается не в президенте США. И не в методах, которые Кремль использовал для того, чтобы подорвать западные демократии. «Кремль так же рад объединиться с фашистами, как и с коммунистами, техно-анархистами или радикальными защитниками окружающей среды», — утверждает Стивенс.

По его словам, Путин «верит в принцип власти» и применяет эту власть в основном «безнравственными» методами. Но всё-таки безнравственность — это качество, особенно когда оно сопряжено с политическими успехами, личной силой и «великой хитростью».

«Возьмём для сравнения европейских лидеров прошедшего десятилетия или около того: Дэвида Кэмерона, Маттео Ренци, Николя Саркози, Жан-Клода Юнкера и даже Ангелу Меркель. За что выступает каждый из них? Было ли в их лицах что-то, кроме вялости и бледности? Кто из них мог бы пойти на отважный шаг ради сохранения своей страны или хотя бы ради себя? Многих ли из них будут вспоминать через 20 лет?» — пишет обозреватель The New York Times.

«Владимир Путин — это президент-преступник, представляющий открытую и реальную опасность для демократического общества. Но никто не может обвинить его в том, что он вял, бледен или не хочет идти на отважный шаг. Он производит такое же впечатление, как и тигр, который бросается на добычу. Пока ему разрешают набрасываться, он будет продолжать завоёвывать новых поклонников и побеждать на будущих выборах — и не только на своих собственных», — предупреждает Брет Стивенс.