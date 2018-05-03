KZ: Киев не простил австрийским политикам участие в «официозном форуме» в Крыму

07:35 В США представили концепт перехватчика российских «Кинжалов» Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт так называемого «перехватчика гиперзвукового оружия». Об этом сообщает The Drive.

07:23 В Москве 8 сентября ожидается до +25 °С В Москве в субботу, 8 сентября, ожидается до +25 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

07:09 Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Китае Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайской провинции Юньнань.

06:53 На Украине заявили, что страна «пробила дно» по всем скандалам и позорам Украина пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам. Такое мнение выразил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

06:40 Матвиенко поделилась впечатлениями от посещения Пхеньяна Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что находится под большим впечатлением от внешнего облика Пхеньяна.

06:21 СМИ: В результате ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло на трассе Аксарай — Анкара в Турции.

06:00 Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 21 В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо погиб 21 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

05:46 Почтовая служба США выпустила памятные марки с Джоном Ленноном Почтовая служба США выпустила серию марок с изображением британского музыканта и участника группы The Beatles Джона Леннона.

05:25 СМИ: В Белом доме считают, что почти вычислили автора статьи NYT про Трампа Помощники американского президента Дональда Трампа сузили до нескольких человек круг лиц, подозреваемых в написании скандальной статьи для газеты The New York Times.

05:10 Экс-советника Трампа приговорили к 14 дням тюрьмы Бывший советник штаба действующего президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос приговорён к двум неделям тюремного заключения за ложные показания ФБР по делу о «российском вмешательстве».

04:51 В Минобороны Китая выступили за укрепление отношений с Ираном Пекин готов активно развивать сотрудничество между Вооружёнными силами Китая и Ирана. Об этом заявил глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе встречи со своим иранским коллегой Амиром Хатами.

04:34 Глава Alibaba заявил о намерении покинуть свой пост Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма в беседе с изданием The New York Times заявил, что намерен уйти с поста главы корпорации на пенсию 10 сентября.

04:13 СМИ: Жерара Депардье заметили в одной из гостиниц Пхеньяна Актёр Жерар Депардье прибыл в Пхеньян, где отмечается 70-летняя годовщина образования КНДР.

03:51 Число пострадавших при протестах в иракской Басре увеличилось до 45 По последним данным, два человека погибли, 45 получили ранения в результате протестов в Басре на юго-востоке Ирака. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.

03:31 Трамп заявил, что заснул во время выступления Обамы Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего президента США Барака Обамы, потому что заснул.

03:15 Пол Маккартни выпустил новый альбом Британский музыкант Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, выпустил новый сольный альбом под названием Egypt Station.

02:59 Вице-президент РФС: сборная России доказывает, что успех на ЧМ-2018 не был случайным Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.

02:55 Гройсман рассказал об угрозе дефолта на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) грозит дефолтом и финансовой катастрофой для страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

02:38 В Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.

02:21 В «Коламбусе» прокомментировали ситуацию с новым контрактом Панарина Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен рассказал, что ему пока не удалось достичь договорённости о заключении нового контракта с российским нападающим Артемием Панариным, который становится неограниченно свободным агентом летом 2019 года.

02:19 Госдеп осудил насилие в отношении дипломатов в иракской Басре Соединённые Штаты осуждают насилие в иракском городе Басра, где участники беспорядков подожгли консульство Ирана. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

02:13 СМИ: Чешская полиция освободила украинских болельщиков, арестованных после матча Лиги наций Чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.

02:02 Пушилин рассказал о ситуации в ДНР после гибели Захарченко Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT отметил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации.

02:00 Луческу рассказал, в чём сборная России превзошла Турцию в матче Лиги наций Главный тренер сборной Турции по футболу Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды в матче Лиги наций с Россией, который завершился победой отечественной команды со счётом 2:1.

01:51 Травма колена помешала Надалю пробиться в финал US Open Действующий лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль не смог доиграть полуфинальный матч Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема», — против аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

01:42 Эксперт назвал Дзюбу настоящим лидером и вожаком сборной России по футболу Известный советский футболист Анзор Кавазашвили отметил игру нападающего сборной России Артёма Дзюбы в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой отечественной дружины со счётом 2:1.

01:37 Призёр хоккейного турнира Олимпиады-2018 Скривенс завершил карьеру в 31 год Канадский хоккейный голкипер Бен Скривенс принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 31 года.

01:27 СМИ: Экстрадированный в США из Грузии россиянин заявил о своей невиновности Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в США из Грузии, заявил в ходе судебного заседания о своей невиновности.

01:16 Мостовой: Черышев уже приучил болельщиков сборной России к красивым голам Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал игру команды в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.

01:10 Джикия: ЧМ-2018 уже закончился, сборная России сосредоточена на Лиге наций Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал победу команды над Турцией со счётом 2:1 в матче Лиги наций.

01:10 Эрдоган выступил за сохранение «духа Астаны» при решении проблемы сирийского Идлиба Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что следует сохраняет приверженность духу астанинских соглашений при решении проблемы сирийского Идлиба.

00:52 Дзюба: сборная России кровью и потом развернула страну к себе, и мы не хотим этого терять Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Турцией в матче Лиги наций УЕФА заявил, что команда не хочет подводить болельщиков, которые после успешного выступления на домашнем чемпионате мира в неё снова поверили.

00:49 Пушилин прокомментировал сообщения о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT информацию о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе, которое, как предполагается, запланировано на 14 сентября.

00:45 Лунёв: очень приятно начинать выступление в Лиге наций с победы Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунёв прокомментировал игру команды в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победу отечественной дружины со счётом 2:1.

00:43 Черышев признался, что во втором тайме матча с Турцией сборная России «подсела» из-за усталости Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев поделился впечатлениями от победы над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

00:37 Черчесов рассказал, что его «напрягло» в игре сборной России в матче с Турцией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие недостатки в игре национальной команды против Турции в матче Лиги наций вызывают у него беспокойство.

00:35 Дзюба об игре Лунёва в матче Лиги наций с Турцией: у нас стена на воротах, поэтому мы спокойны Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу команды над Турцией со счётом 2:1 в матче Лиги наций.

00:29 Черчесов: ЧМ-2018 придал сборной России определённую уверенность После победы над командой Турции в матче Лиги наций главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года помогло его подопечным.

00:28 Черчесов описал стиль игры сборной России по футболу Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победы над Турцией в матче Лиги наций УЕФА описал стиль игры своей команды.

00:23 Пушилин оценил вероятность переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе после гибели Захарченко Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT заявил, что до сих пор не были реализованы все предложения лидеров «нормандской четвёрки».

00:15 Черчесов поблагодарил игроков сборной России за победу над Турцией в Лиге наций Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура Лиги наций с командой Турции, которая завершилась победой отечественной дружины со счётом 2:1.

00:07 Алаев считает, что сборная России показала хороший уровень игры в матче с Турцией Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал победу национальной команды над сборной Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

00:06 МИД Бахрейна призвал подданных королевства покинуть Ирак из-за бушующих в стране беспорядков В Министерстве иностранных дел Бахрейна призвали подданных королевства покинуть Ирак из-за массовых протестов, которые проходят в городе Басра. Об этом сообщает BNA.

00:03 КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Апалькова за атаку голкипера в голову Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Даниила Апалькова на один матч.

00:01 Дзюба рассказал, что в матче Лиги наций с Турцией сбылась его детская мечта Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

23:57 СК проверяет сообщения о побеге россиянки с ребёнком из страны Следственный комитет России проводит проверку сообщений СМИ о россиянке, покинувшей территорию страны вместе в двухлетней дочерью при странных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

23:55 Эксперт прокомментировал заявление Набиуллиной о дедолларизации экономики Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что проводить дедолларизацию экономики страны непросто.

23:47 Сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в товарищеском матче В товарищеском матче, который проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, сборная Бельгии по футболу разгромила команду Шотландии со счётом 4:0.

23:43 Сборная Италии сыграла вничью с Польшей в матче футбольной Лиги наций В матче первого тура футбольной Лиги наций, нового турнира национальных сборных под эгидой УЕФА, сборная Италии на своём поле сыграла вничью с командой Польши — 1:1.