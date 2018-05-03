Kleine Zeitung Оригинал

KZ: Киев не простил австрийским политикам участие в «официозном форуме» в Крыму

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сразу четырёх членов Австрийской партии свободы СБУ лишила права въезжать на территорию Украины за участие в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает Kleine Zeitung. Въехав на территорию Крыма из России, политики тем самым нарушили украинские законы, подчёркивает издание.
KZ: Киев не простил австрийским политикам участие в «официозном форуме» в Крыму
Reuters

За посещение полуострова Крым сразу нескольким австрийским политикам запретили въезжать на территорию Украины, сообщает Kleine Zeitung.

Речь идёт о членах Австрийской партии свободы (FPÖ) Детлефе Виммере, Хансе-Йорге Йеневайне, Акселе Кассеггере и Йоханнесе Хюбнере, уточняет издание.

«Запрет на въезд на территорию Украины действует для Детлефа Виммера, Ханс-Йорга Йеневайна, Акселя Кассеггера и Йоханнеса Хюбнера», — заявил представитель Службы безопасности Украины в ответ на запрос информационного агентства APA.

В список СБУ вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер попал потому, что в апреле 2018 года он принял участие в «официозном» IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошёл на «аннексированном Россией полуострове Крым», поясняет Kleine Zeitung.

В свою очередь, депутатам парламента от Австрийской партии свободы Ханс-Йоргу Йеневайну и Акселю Кассеггеру, а также бывшему члену Национального совета Австрии Йоханнесу Хюбнеру Киев запретил въезжать на Украину из-за того, что они участвовали в Ялтинском форуме в предыдущие годы.

«Въехав на территорию Крыма из Российской Федерации, они тем самым нарушили украинские законы», — подчёркивает австрийское издание.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Kleine Zeitung Австрия Европа
теги
Австрия Крым Россия СБУ Украина форум
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров