Сразу четырёх членов Австрийской партии свободы СБУ лишила права въезжать на территорию Украины за участие в Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает Kleine Zeitung. Въехав на территорию Крыма из России, политики тем самым нарушили украинские законы, подчёркивает издание.
За посещение полуострова Крым сразу нескольким австрийским политикам запретили въезжать на территорию Украины, сообщает Kleine Zeitung.
Речь идёт о членах Австрийской партии свободы (FPÖ) Детлефе Виммере, Хансе-Йорге Йеневайне, Акселе Кассеггере и Йоханнесе Хюбнере, уточняет издание.
«Запрет на въезд на территорию Украины действует для Детлефа Виммера, Ханс-Йорга Йеневайна, Акселя Кассеггера и Йоханнеса Хюбнера», — заявил представитель Службы безопасности Украины в ответ на запрос информационного агентства APA.
В список СБУ вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер попал потому, что в апреле 2018 года он принял участие в «официозном» IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошёл на «аннексированном Россией полуострове Крым», поясняет Kleine Zeitung.
В свою очередь, депутатам парламента от Австрийской партии свободы Ханс-Йоргу Йеневайну и Акселю Кассеггеру, а также бывшему члену Национального совета Австрии Йоханнесу Хюбнеру Киев запретил въезжать на Украину из-за того, что они участвовали в Ялтинском форуме в предыдущие годы.
«Въехав на территорию Крыма из Российской Федерации, они тем самым нарушили украинские законы», — подчёркивает австрийское издание.
Украина пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам. Такое мнение выразил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
По последним данным, два человека погибли, 45 получили ранения в результате протестов в Басре на юго-востоке Ирака. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства здравоохранения Ирака Сейфа аль-Бадра.
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полагает, что невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) грозит дефолтом и финансовой катастрофой для страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен рассказал, что ему пока не удалось достичь договорённости о заключении нового контракта с российским нападающим Артемием Панариным, который становится неограниченно свободным агентом летом 2019 года.
Чешские правоохранительные органы отпустили на свободу восьмерых болельщиков сборной Украины по футболу, арестованных по окончании матча Лиги наций, завершившегося победой подопечных Андрея Шевченко со счётом 2:1.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT отметил, что одной из целей убийства главы ДНР Александра Захарченко была дестабилизация ситуации.
Действующий лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль не смог доиграть полуфинальный матч Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема», — против аргентинца Хуана Мартина дель Потро.
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Турцией в матче Лиги наций УЕФА заявил, что команда не хочет подводить болельщиков, которые после успешного выступления на домашнем чемпионате мира в неё снова поверили.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT информацию о готовящемся наступлении украинских военных в Донбассе, которое, как предполагается, запланировано на 14 сентября.
После победы над командой Турции в матче Лиги наций главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года помогло его подопечным.
Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе беседы с RT заявил, что до сих пор не были реализованы все предложения лидеров «нормандской четвёрки».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал игру своих подопечных в матче первого тура Лиги наций с командой Турции, которая завершилась победой отечественной дружины со счётом 2:1.
Следственный комитет России проводит проверку сообщений СМИ о россиянке, покинувшей территорию страны вместе в двухлетней дочерью при странных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что проводить дедолларизацию экономики страны непросто.